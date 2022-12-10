Около 30% территории Украины нуждается в разминировании. Многие регионы загрязнены неразорвавшимися снарядами и установленными минами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Украины.

«В настоящее время полиция обеспечила стабилизационные меры в 568 освобожденных населенных пунктах. Подразделения ГСЧС обследовали и очистили 76 га территорий, изъяли более 300 тысяч ВНП. Около 30% территории страны еще нуждаются в разминировании», — заявили в МВД.

В полиции напомнили, что первыми после военных на деоккупированные территории заходят полицейские и ГСЧС. Они проводят стабилизационные мероприятия: разминируют территории, проводят зачистки, фиксируют военные преступления и работают с местным населением.

«Война – сплошное нарушение прав человека. С начала полномасштабного вторжения украинцы столкнулись с тотальным насилием: убийства, пытки, сексуальные преступления, пленение, депортация, фильтрация, разрушение гражданской и критической инфраструктуры», — подчеркнули в министерстве.