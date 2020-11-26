Пол Гобл: «Я рассматриваю подписанный документ не как конец карабахской проблемы, а…»

Соглашения, которые подписаны 9 ноября между главами Азербайджана, России и Армении надолго останутся главной темой обсуждения в экспертном сообществе различных стран. Еще многие страны и организации, такие как США, Франция, ЕС, НАТО, МГ ОБСЕ не могут дать полную оценку произошедшему, а также спрогнозировать будущее развитие ситуации.

С другой стороны, сам документ тоже оставляет много вопросов и пробелов касательно будущего территорий, которые находятся под контролем российских миротворцев. Однако с геополитической точки зрения на сегодня в регионе сложилась новая геополитическая и геоэкономическая реальность.

Комментируя # подписанный главами трех стран документ, американский политолог Пол Гобл сказал, что совместное заявление не было широким соглашением.

«Оно прекратило боевые действия, по крайней мере, на время, признало возвращение Азербайджаном части своей территории, предоставило Баку наземный доступ к Нахчывану, а также спасло армию Армении от уничтожения. Как таковой, документ содержал плюсы и минусы для всех вовлеченных сторон, а также семена для новых конфликтов в будущем. Я рассматриваю его не как конец карабахской проблемы, а как еще один шаг на очень трудном пути», — подчеркнул он.

Ряд экспертов считает, что этим соглашением Россия усилила свое влияние в регионе, ослабив позиции США, однако американский аналитик не согласен с такой постановкой.

«Да, там есть российские миротворцы, но скоро в Карабахе появятся и турецкие. Ведь территории, где они будут размещены, — азербайджанские, и Баку имеет полное право дать согласие на присутствие турецких военных. И что особенно важно по итогам военного противостояния: Москва потеряла Армению, вероятно, навсегда смирилась с ростом турецкого влияния в регионе», — полагает он.

Эксперт также надеется на то, что США и НАТО будут стремиться укрепить свое влияние на Южном Кавказе.

«Я только надеюсь на это, но не уверен. Как вы знаете, сейчас США переживают междуцарствие власти. Вашингтон сейчас в большей степени будет сфокусирован на своих проблемах» – считает он.

Эксперт также не уверен в том, что открытие важных транспортных коридоров и границ будет способствовать развитию региона.

«Это, конечно, намерение. Придется подождать и посмотреть, поддержана ли будет инвестициями эта возможность», — резюмировал он.