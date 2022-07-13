Уходящий с поста главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ближайшее время перейдет на работу в администрацию президента России. Какую должность он займет, пока обсуждается, рассказали «Медузе» три источника, близких к Кремлю. Эту информацию подтвердил знакомый чиновника.

Один из собеседников издания сообщил, что Рогозина рассматривают в качестве кандидата в руководители президентской администрации. Нынешнего главу АП Антона Вайно могут «переместить на работу по дипломатической линии», уточнил другой источник. В прошлом он пять лет был на службе в посольстве РФ в Японии, а затем два года — в МИДе.

Дмитрий Рогозин также может стать одним из кремлевских кураторов «ДНР», «ЛНР» и захваченных российскими войсками украинских территорий. В таком случае он займет место Дмитрия Козака, который попал в опалу у президента, и получит должность заместителя руководителя АП либо . При этом если осенью после референдумов оккупированные районы войдут в состав РФ, то Рогозин получит пост полпреда в новом федеральном округе и, возможно, вице-премьерскую приставку к должности.

Все три источника «Медузы» уточнили, что президент Владимир Путин «давно любит» Дмитрия Рогозина за его «исполнительность» и показной патриотизм. После начала войны они встречались дважды: 27 февраля на открытии Национально-космического центра в Москве и 12 апреля, в День космонавтики, в Амурской области.

Ранее РБК сообщал, что вместо Рогозина руководить «Роскосмосом» будет вице-премьер Юрий Борисов, который сейчас курирует космическую отрасль и военно-промышленный комплекс. На его место в правительство может прийти нынешний министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его кандидатуру рассмотрит Госдума на внеочередном заседании 15 июля. (moscowtimes.ru)