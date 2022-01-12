Смартфон PinePhone Pro Explorer Edition, спроектированный для работы с операционными системами на ядре Linux, стал доступен. Об этом сообщает команда проекта Pine 64.
Дизайн PinPhone Pro Explorer Edition выглядит устаревшим в 2022 году — смартфон напоминает модели 5-6-летней давности, с широкими рамками экрана и без врезанной фронтальной камеры. 6-дюймовый дисплей с разрешением 1440 × 720 точек прикрыт стеклом Gorilla Glass 4.
Устройство работает на процессоре Rockchip RK3399S, оперативной памяти в нем 4 ГБ, постоянной — 128 ГБ, последнюю можно расширить microSD. В PinPhone Pro Explorer Edition нашлось место для главной камеры на 13 Мп, порта порт USB 3.0 Type-C, аудиоджека и аккумулятора емкостью 3000 мАч.
PinPhone Pro Explorer Edition может работать с различными сборками ОС Linux: Arch Linux ARM, Manjaro ARM, Mobian, postmarketOS, NixOS и LuneOS. Смартфон предлагается по цене 399 долларов (примерно 30000 рублей по текущему курсу).