Дизайн PinPhone Pro Explorer Edition выглядит устаревшим в 2022 году — смартфон напоминает модели 5-6-летней давности, с широкими рамками экрана и без врезанной фронтальной камеры. 6-дюймовый дисплей с разрешением 1440 × 720 точек прикрыт стеклом Gorilla Glass 4.

Устройство работает на процессоре Rockchip RK3399S, оперативной памяти в нем 4 ГБ, постоянной — 128 ГБ, последнюю можно расширить microSD. В PinPhone Pro Explorer Edition нашлось место для главной камеры на 13 Мп, порта порт USB 3.0 Type-C, аудиоджека и аккумулятора емкостью 3000 мАч.