Поисково-спасательная операция в Хырдалане завершена

В Хырдалане из-под завалов взорвавшегося дома аварийно-спасательные силы МЧС нашли тело еще одного человека.

Как сообщает АПА, в распространенной Министерством информации говорится, что поисково-спасательная операция завершена, т.к. оставшихся под завалами уже нет.

Отметим, спасатели МЧС спасли из-под завалов 6 человек, также было найдено тело 2 погибших.

Сегодня ранее, в Хырдалане из-под завалов взорвавшегося дома было найдено тело ребенка. Спасатели МЧС обнаружили под завалами тело Мусаевой Фатимы Вусал гызы (2012 г.р.).

Отметим, вчера вечером произошел взрыв в двухэтажном частном жилом доме, расположенном по адресу: Абшеронский район, город Хырдалан, 27-й квартал.