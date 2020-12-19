Погода в Азербайджане на завтра

20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, в некоторых частях полуострова — интенсивные. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, завтра днем юго-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 5-8, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление составит выше нормы 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 80-90 процентов.

20 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков, но днем местами небольшие дожди, в горных районах снег. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

Хотя слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятны для метеочувствительных людей, влажные погодные условия могут вызывать у некоторых людей чувство дискомфорта.