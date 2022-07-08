Обнародован прогноз погоды на 9 июля.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-25° тепла, днем — 32-37° тепла, в Баку ночью — 22-24° тепла, днем — 34-36° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 40-45 %.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди.

Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем — 33-38° тепла, в горах ночью — 8-13° тепла, днем — 19-24° тепла.