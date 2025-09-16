17 сентября на территории Азербайджана ожидается дождливая погода.

Об этом сообщает # со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. С полудня в некоторых частях полуострова возможны интенсивные осадки и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем — 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки и гроза. В отдельных местах возможны ливни, град, в высокогорных районах — мокрый снег. Ночью и утром на отдельных территориях возможен туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем — 17-22, в горах ночью 2-7, днем — 7-12 градусов тепла.