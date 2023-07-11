Скорый поезд Баку-Агстафа-Баку будет останавливаться на станции Делляр Шамкирского района.

Об этом сообщила Report начальник отдела пресс-секретариата ЗАО ”Азербайджанские железные дороги» Санубер Назарова.

«Наибольшим спросом в этом направлении пользуется станция Делляр. С учетом этого там также будут созданы условия для остановки поездов. Впервые будет осуществлена перевозка пассажиров скорым поездом до станции Делляр», — отметила она.

Напомним, что с 18 марта текущего года маршрут скорого поезда Баку-Гянджа-Баку продлен до станции Агстафа.