Подать в суд на Всевышнего? — я против расизма, но…

Есть замечательная русская поговорка: «Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет». Тонкая ирония, даже в иносказательном варианте, отчетливо прослеживается. Но кто-бы мог подумать, что русское расхожее выражение достигнет своего апогея ни где-нибудь, а в самой Америке.

Вот уже несколько месяцев эта меткая фраза словно отпечатана на лбу американцев. А точнее, афроамериканцев.

Вся кутерьма, о которой пойдет речь, началась после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин 25 мая сего года прижал шею афроамериканца Джорджа Флойда коленом к асфальту и продержал его в таком положении 8 минут 46 секунд. В итоге, он умер на месте.

Данное видео быстро распространилось в социальных сетях, после чего и началась вакханалия, которая продолжается и по сей день.

Начавшиеся в Миннеаполисе акции протеста сыграли роль искры, из которой воспламенилось пламя. Волнения темнокожего населения (надеюсь, за это определение меня не обвинят в расизме, тем более, что цвет-то действительно темный) охватили различные города США.

Под шумок протеста против расизма стало процветать мародерство, массовые беспорядки, одним словом, ситуация вышла из-под контроля.

Не помогла даже такая пафосная, в стиле мыльных опер слезливая акция, как преклонение колен полицейскими перед афроамериканцами. Негры (черт возьми, как же их иначе назвать, чтобы не выглядеть расистом) вошли во вкус.

Приведем пару примеров того, как бывшие рабы на хлопковых плантациях, решили выбиться в категорию «белых». И заметим, что «дурак расшиб себе лоб в кровь».

Итак, в Йельском университете афроамериканские студенты потребовали определенных привилегий при сдаче экзаменов, так как они участвовали в акциях протеста и… очень переживали. А преподаватель, на свою беду родившийся «белым», отказал им в этой просьбе, приведя в качестве аргумента то обстоятельство, что и «белые» принимали участие в акциях протеста.

Как думаете, как в США разрубили этот мнимый «гордиев узел»? А очень просто, в угоду черным. Профессор с 40-летним стажем был отстранен от приема экзаменов.

Торжество толерантности? Скорее, главенство полного идиотизма. Но ведь и это еще не полный перечень всех прелестей «американской толерантности».

В это невозможно поверить, но одна из американских компаний, специализирующейся на производстве мороженого «Эскимо», приостановила выпуск мороженого под этим названием. Дескать, само название ущемляет честь и достоинство северных народов, а именно эскимосов.

Вы думаете, американский маразм на этом исчерпывается? Глубоко ошибаетесь. Одна из компаний отказалась выпускать отбеливатель, так как оно чистит темное пятно на белой одежде. Оказывается, это так же является проявлением расизма.

В свете всего сказанного, мне интересно: выпуск черных носков, рубашек, пиджаков, брюк укладывается в рамки «американской толерантности», или черные на это не дали добро?

Неужели в США не понимают, что у них грядет южноафриканский апартеид, но в другом цвете. Если в ЮАР гнобили «черных», то сегодня в США «черные» берут реванш.

Но вот что меня интересует. Если в Америке с опаской относятся ко всему черному и остерегаются этого цвета, то, как они поступят с сумерками? К большому сожалению, Всевышний забыл спросить у «черных», что было принято решение: должны быть день и ночь.

Судя по тому, чего хотят афроамериканцы, ночь — это прямое ущемление прав темнокожих. И я не удивлюсь, если завтра они подадут в суд на Всевышнего. Мол, ночь — это дискриминация.

Завершив этот материал, хотел было кофе выпить, но вспомнив, что он темный, отказался от этой мысли. Я против расизма…