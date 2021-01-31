Почему в Азербайджане задерживается переход на электронное правосудие? — объясняет известный адвокат

Распространенная в мире практика онлайн-судов никак не может найти применение в Азербайджане. И хотя пандемия поставила вопрос ребром – судебная система оказалась парализована из-за карантина — ответственные лица продолжают под различными предлогами тянуть волынку, сказал # банковский юрист, управляющий партнер юридической фирмы «Акрам Гасанов и партнеры» Акрам Гасанов.

Вот уже 10 месяцев, рассказал юрист, как судебная система Азербайджана парализована из-за пандемии – суды периодически закрываются на карантин по рекомендации Верховного суда (ВС). И даже когда открываются, пока назначат новые заседания проходит определенное время и снова наступает карантин

— Говорю это, исходя из личной практики. Так, были заседания, назначенные на май прошлого года, они не проводились, в конце мая карантин возобновили, суд назначил заседание на следующий месяц и снова ввели карантин. И так по кругу. Это нарушает фундаментальные права человека – право на правосудие. Напоминаю, что по Конституции АР высшей целью государства является защита прав человека. А ведь права человека защищаются в судах. Однако с судами сложилась вполне понятная проблема. В пандемию очные судебные заседания проводить опасно. Недавно суды вновь открылись и неизвестно, как будет дальше. Долгое время – где-то с середины декабря суды были закрыты более чем на месяц.

— Но ведь с начала пандемии суды в соседних нам странах приспособили свою работу к новым условиям и ограничениям. Начали активно внедрять технологию веб-конференций. Что не так в Азербайджане?

— На самом деле вопрос об организации онлайн-судов в формате видеоконференций актуализировался еще весной прошлого года. Во многих странах и до пандемии была такая возможность. И речь здесь даже не о развитых странах, таких как США и государства Европы. В соседней России эта система действует уже в течение нескольких лет, причем даже на окраинах страны. У нас же долгие годы только ведутся разговоры о переходе на электронное правосудие. На это было потрачено немало финансовых средств за последние десять лет и только где-то 4 года назад вроде как заработала электронная судебная система. Но сводится она к тому, что можно по ряду дел обращаться в суды в электронной форме. Т.е., имеется ввиду не сам судебный процесс, а только подача документов, извещений. И даже эта система работает с перебоями.

В ней также немало пробелов. Например, невозможно подать дополнительную кассационную жалобу в ВС. Нет возможности подать жалобу в Конституционный суд (КС). Кроме того, ряд обычных судов к электронной судебной системе не подключены вовсе. Даже в таких, казалось бы, несложных нюансах остаются существенные проблемы, не говоря уже про видеоконференции, отсутствие электронной поисковой системы по судебным делам, которая действует уже во многих странах. Хочу напомнить, что 3 апреля позапрошлого года глава государства в своем распоряжении о судебно-правовых реформах порекомендовал ВС создать поисковую систему хотя бы по своим решениям. Кроме того, по Конституции все решения ВС должны публиковаться, а по законодательству – решения всех судов.

И вот с горем пополам принялись публиковать на своих сайтах, хотя, скажем, ВС почему-то решения своего пленума публикует очень редко. ВС не создал поисковую систему, но организовал подобие поисковика на своем сайте, где можно искать – но по ключевым словам, необходимость в которых видит сам Верховный суд. И все мы понимаем, почему это не делается. Дело в том, что решения многих судов, включая Верховный суд, очень часто противоречат друг другу. Суд принимает различные решения по одинаковым делам, применяя одну и ту же норму по-разному. Например, у меня в сентябре было дело в ВС, где выступал в качестве адвоката. ВС взял и принял решение, которое противоречит семи решениям Верховного суда, принятым за последние годы по тому же вопросу. И, кстати, одно из этих семи решений вынес тот же состав судей. По этому поводу я пожаловался в Пленум ВС, приложив все эти семь решений. Представьте себе, что для этого мои сотрудники сидели на сайте Верховного суда, по одному перебирая все документы, чтобы найти упомянутые судебные решения. Это адский труд! На это ушла уйма времени, и все по причине отсутствия поисковой системы.

— Почему же медлят с поисковой системой даже после рекомендации главы государства?

— Но ее не вводят намеренно, чтобы адвокатам, обычным людям было сложно находить похожие решения и вникать в то, как суды рассматривают подобные дела. Я об этом всегда говорю – понятие справедливости у всех разное, по одному и тому же делу понимание справедливости может быть у каждого свое. Не это важно в правовом государстве, но требуется единый подход к применению норм права, единый порядок рассмотрения дел.

Согласно Конституции АР, все равны перед законом. И это означает, что в первую очередь суды будут рассматривать дела в равной степени одинаково. Одно и то же дело не может рассматриваться по-разному. Но у нас этого принципа не придерживаются. Именно по этой причине решения судов просто скрывают, годами тянется организация поисковой системы, не исполняется упомянутая рекомендация президента страны. В том же распоряжении от 3 апреля позапрошлого года президент поручил подготовить проект о ведении аудиозаписи в ходе судебных процессов, но и это не сделано, хотя с тех пор прошло уже два года.

Понятно, что все эти поручения главы государства не исполняются и реализуются, поскольку они не выгодны представителям самой судебной системы. Ведь если будут у людей на руках аудио- и видеодокументы, граждане могут предъявить то, что было на суде. Тогда как зачастую в ходе судебного процесса происходит одно, а в решении пишут совсем другое. И вот когда мы говорим, что на заседании было совсем другое – нам отвечают, что такого не было! Иди и докажи. А кому поверят, нам или почтенным судьям? Вот почему система видеоконференций – это высшая форма прозрачности, удобства. Если судебный процесс проходит в режиме видеоконференции, можно это видео снять и оставить у себя. По этой причине многие годы эту систему не создают, а выделенные на это деньги расходуют в неизвестном направлении. Но пандемия подтолкнула к решению этого вопроса.

— Стоит полагать, что теперь-то дело сдвинется с мертвой точки? Ведь неизвестно, когда закончится пандемия, а суды должны заработать?

— Уже почти год говорится о необходимости перехода к электронному правосудию. Ведь суды парализованы, а права граждан нарушаются. Разумеется, что к ответственным за организацию этой системы лицам возникли вопросы. А потому за последние десять месяцев в этом направлении наметилась некоторая работа. Все это время юристы и граждане были в ожидании, когда же, наконец, станут возможны онлайн-суды. И вот накануне произошло следующее. Судья Бакинского апелляционного суда Рамин Гурбанов – он же доктор юридических наук, автор ряда книг по правосудию, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы, т.е., судья, представляющий Азербайджан на профильных мероприятиях в Европе – сообщил, что в Азербайджане пытались провести какие-то тестовые онлайн-суды после 10-ти месяцев пандемии. Но, говорит, появились некоторые проблемы, требующие поправок в законодательство.

Сразу возникает вопрос – а какого рода возникли проблемы? Мне, например, приходят в голову наболевшие проблемы с интернетом. Либо тонкости, которые сложно было в условиях Азербайджана предусмотреть заранее… И вот о какой проблеме сообщил Гурбанов… Оказывается, в нашем процессуальном законодательстве предусмотрено, что во время, оглашения судьей своего решения, вердикта, приговора, все находящиеся в зале должны встать. А поскольку в формате видеоконференции сделать это невозможно, пока нельзя проводить онлайн-суды. Мол, вот внесем поправки в закон, где напишем, что в режиме онлайн вставать не нужно, тогда и заработает система видеоконференций. Я, если честно, в шоке от такого пояснения. Это еще раз демонстрирует, насколько люди, которые призваны проводить судебно-правовую реформу, пренебрежительно, халатно, ненаучно, бессистемно относятся к своей работе. А ведь многие задействованные в этой работе — кандидаты, доктора наук!

Естественно, прежде чем вводить эту систему, ее нужно было обдумать. Что касается правила выслушивать вердикт стоя, то его следовало откорректировать в первую очередь. На то вы и ученые — кандидаты, доктора наук, чтобы на основании иностранного опыта, обсуждений этого вопроса на международных конференциях, семинарах, в которых неизменно принимаете участие, урегулировать этот вопрос в нормативных актах. Но, честно говоря, чтобы предусмотреть этот момент в законодательстве, и ездить никуда не нужно, не надо быть семи пядей во лбу — достаточно владеть элементарной логикой. Я и сам легко пришел к выводу, что такая проблема в нашем законе есть. Ведь закон писали в конце 90-х годов, и тогда никто не знал, что могут быть судебные процессы онлайн. Но специалисты, которым поручено заниматься разработкой и введением электронного правосудия, обязаны были подумать над этим, изучить зарубежный опыт, ведь им за это платят зарплату. Они же обладатели ученых степеней в области судебной системы! Как же они писали свои научные, якобы, работы? Они же участвуют в зарубежных мероприятиях, ездят постоянно. Публикации самого Гурбанова касаются судебной системы, причем, системы не азербайджанской, а в масштабах Европы. А если вопрос изучался, почему до сих пор ничего не сделано? Это просто кошмар. Получается, из-за этого нам снова придется ждать, возможно годами – поскольку не исключено, что завтра могут возникнуть другие проблемы. Т.е., пока все проблемы не решат и не поменяют закон, использование онлайн-судов у нас невозможно.

— Но только ли в этом причина?

— Понятно, что причина не в этом. Просто не хотят, не выгодно, чтобы судебные процессы проходили прозрачно. На самом деле в развитых странах люди не всегда хотят видеоконференцию, но там это связано не с прозрачностью. Но там в любом случае можно вести видеосъёмку и аудиозапись сделать, но это не есть необходимость, потому как незачем доказывать прозрачность процесса. Это у нас вопрос стоит так остро, поскольку в наших судах творится полное безобразие. А на Западе к этому пришли для удобства, особенно в больших странах, ведь иногда участники процесса находятся далеко.

В нашей маленькой стране это тоже актуально – люди из регионов вынуждены приезжать в столицу либо в другой город. А зачем, если это можно провести онлайн? Либо человек занят. Скажем, для нас – адвокатов сложно ходить постоянно по судам, и намного было бы удобнее проводить видеоконференции. К тому же большинство наших судей никогда не начинают заседание в назначенное время. Бывают опоздания на полчаса, час, два часа. Вы можете себе представить день адвоката? Я в суды хожу нечасто, но есть адвокаты, которые каждый день в судах. У них в день по пять-шесть процессов. И вот если одно судебное заседание начнется поздно, а другое вовремя – он опоздает, что часто и происходит. А потому, это еще и вопрос удобства.