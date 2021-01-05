Почему SOCAR обратился в Тарифный совет?

В ночь с 4 на 5 декабря Тарифный совет выступил с заявлением о повышении розничных цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Новая цена «народной марки» бензина выросла до 1 маната, солярка подорожала до 80 гяпиков.

Говоря о причинах подорожания автомобильного топлива широкого потребления, ТС сообщил, что решение это обосновано доведением качества данной продукции до высоких евростандартов, улучшением экологической среды и продолжением работ по реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающей промышленности. О том, почему подорожало популярное автомобильное топливо и к чему это приведет, # узнало у экономиста-аналитика Натига Джафарли.

— Ночные сюрпризы от Тарифного Совета становятся недоброй традицией. Почему это заявление было сделано в полночь?

— Это очень понятный мотив. Ведь сообщи Тарифный совет о подорожании раньше, люди рванулись бы к бензоколонкам. Единственная причина в этом, что легко объясняется также логикой авторов заявления.

— К сожалению, в доводах Ценового совета о причинах повышения тарифов на экономические мотивы намекают, но обоснований не приводится.

— Единственная экономическая причина, которая могла привести к подорожанию бензина заключается в том, что в наступившем году собираются существенно уменьшить дотации государственным компаниям. Упомянутый момент отразился в бюджете. SOCAR является одним из ключевых налогоплательщиков, и в то же время это крупная компания, получающая крупные дотации из госказны по разным направлениям. В наступившем году дотации этой компании будут сокращены по широкому спектру направлений.

— На какую сумму сократятся дотации?

— В сопроводительном разъяснении Министерства финансов к проекту госбюджета, который представили в парламент, сообщалось о сокращении дотаций, но конкретные цифры нужно уточнить. Минфин говорит о существенном сокращении дотаций государственным компаниям. К этому надо добавить, что в прошлом году решением главы государства был создан Инвестиционный холдинг, куда входит SOCAR. Одним из главных приоритетов этого холдинга называют оздоровление госкомпаний. Чтобы они работали не в убыток, но выходили на прибыль. По этой причине, полагаю, повышение тарифов на АИ-92 и дизельное топливо, скорее всего, связано с тем, что дотации будут уменьшены, а недостающие средства компенсируют из кармана потребителей.

— В правительстве сообщают, что для нейтрализации негативных последствий подорожания будут выплачивать компенсации субъектам хозяйствования в сфере пассажироперевозок и сельхозпроизводителям. Но как это будут делать, пока не решили. Мол, с механизмом компенсирования определятся в конце января. Хотя, по логике, эти ключевые моменты следовало обдумать заранее, не так ли?

— Естественно, повышение цены дизеля на 33% очень сильно скажется на стоимости сельхозпродукции. Если брать общую цепочку с поля на стол, порядка 30% себестоимости аграрной продукции формируют именно расходы на дизельное топливо. С этой точки зрения, подорожание дизеля существенно отразится на себестоимости конечной продукции. Правительство объявило, что фермерам будут компенсировать возросшие с подорожанием горючего расходы. Раньше тоже имели место подобные компенсации, однако они не покрывают полностью все возросшие расходы аграриев в этом сегменте.

Компенсации не покрывают логистику, поскольку аграрный сектор – это не только посевные работы, сбор урожая и т.д., но и логистика. В этом компоненте никакой компенсации не предусмотрено. В любом случае, если даже определенные компенсации фермеры получат, это, во-первых, не покроет всех их расходов на подорожавшее дизельное топливо. А во-вторых, никак не повлияет на возросшие расходы в сфере логистики. По этой причине цены в аграрном сегменте сельхозпродукции значительно возрастут. Мы это заметим, особенно, начиная с марта, когда начнется новый сельскохозяйственный сезон. Цены будут расти на сельхозпродукцию, и потребители в ближайшем будущем это почувствуют.

С сегодняшнего дня в больших супермаркетах и небольших магазинах, которые получают продукцию от логистических компаний и компаний-поставщиков, тоже начтут расти цены. Поскольку, как уже говорилось, логистика никак не компенсируется, а расходы на автомобильное топливо выросли значительно.

— В заявлении ТС говорится, что SOCAR обратился за повышением розничной цены природного газа. Как правило, тарифы на газ растут с девальвацией. А может ли текущая ситуация, обусловленная снижением государственных дотаций, привести к повышению тарифа на газ? ТС намекает, что это обращение SOCAR экономически обосновано, но не приводят никаких объективных экономических обоснований.

— Девальвация в нашей стране вопрос не экономический, а политический. К сожалению, у нас регулируемый курс маната, лишенный всяких экономических предпосылок. В конце 2015 – начале 2016 гг. Центробанк объявил, что перейдет на плавающий курс маната, но в 2018 году отказался от этой идеи, поскольку институционально экономика к этому не готова. Административный курс нашей валюты зависит от политических решений, экономически сложно предугадать девальвацию. Если же задаться вопросом об экономической необходимости снижения курса нацвалюты, к сожалению, она существует. На это обстоятельство указывает понизившаяся цена нефти, а также девальвация валют основных наших торговых партнеров – Турции, Казахстана, России, Грузии. Это стимулирует импорт из сопредельных стран в Азербайджан, а значит, экономический фундамент девальвации существует давно.

Что же касается обращения SOCAR повысить тарифы на природный газ, думаю, этот вопрос временно отложили. По моим прогнозам, в марте-апреле мы вернемся к этому. Причем, подорожание коснется не только природного газа, но электроэнергии тоже. На это косвенно указывает также то, что правительство готовит программу приватизации, охватывающую и эти отрасли тоже. Распределительные компании, скорее всего, будут приватизированы частично. В этом направлении могут заключаться долгосрочные арендные договора с частными компаниями. В такой ситуации, естественно, одним из первых шагов будет повышение цен на энергоносители – газ, электричество. Тогда эти сферы становятся более привлекательны для иностранных инвесторов. Учитывая этот момент, полагаю, что тарифы на газ и электроэнергию поднимутся в ближайшие месяцы.

— Каким, на Ваш взгляд, будет грядущее повышение, учитывая существующие льготные лимиты для населения?

— Полагаю, отменят годовой льготный лимит на газ и введут единый тариф на его потребление. И это обоснуют тем, что люди должны экономить. Мол, у нас не экономят на газе и электричестве. Возможно, ликвидировав лимит, повысят тариф до 20 гяпиков за кубометр.

— Повышение тарифов на общественном транспорте – вопрос времени?

— Скорее всего, цены на общественный транспорт повысятся. С подорожанием электроэнергии вырастут цены за проезд в метро. Это давно обсуждается, и метрополитен уже официально заявлял, что себестоимость перевозки одного пассажира составляет 50 гяпиков. Компании, занимающиеся пассажироперевозками, тоже недовольны ценами и поднимали этот вопрос. Думаю, нас ожидает в следующем месяце рост цен на транспорт тоже.