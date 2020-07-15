Почему (НЕ)управляемая толпа пошла на парламент?

Произошедшие в ночь на 15 июля события в Баку дают пищу для многочисленных размышлений. В первую очередь стихийное и несанкционированное шествие граждан в поддержку азербайджанской армии говорит о высоком патриотизме и желании вернуть захваченные врагом территории. Отрадно, что люди вышли на улицы и скандировали лозунги в поддержку армии, требуя всеобщей мобилизации, несмотря на угрозу инфицирования во время пандемии коронавируса. Восстановление территориальной целостности страны, возвращение в родной Карабах является мечтой уже целого поколения азербайджанцев.

Даже оппозиция проявила в кое веки солидарность с властями в деле защиты территориальной целостности. Желание многих решить затянувшийся конфликт было так велико, что и стар и млад вышли на улицы с флагами, демонстрируя высокий патриотизм. Но, как известно, толпа движима эмоциями и порывами.

Психологи отмечают, что толпа импульсивна и легко поддается внушению, она мыслит образами, которые рождаются из ассоциаций. Встав плечом к плечу во имя защиты страны, люди нивелировались в безликую толпу. Назрел момент, когда ей нужен был лидер, который направил бы в правильное русло их благородный порыв. Считаю, что фактор отсутствия лидера и стал решающим в том, что толпа легко поддалась провокации. Шествие пришло не к зданию Администрации президента, к Верховному главнокомандующему, не к Министерству обороны или же на площадь Азадлыг. Толпа подошла к парламенту. Лично у меня, рассматривая кадры происходящего, возникла ассоциация с началом 90-х годов, когда активисты Народного фронта штурмовали тогдашний Верховный совет.

Толпой умело управляли провокаторы, и ее приход к зданию Милли Меджлиса стал своего рода сигналом того, что желавшие освобождения Карабаха люди повели себя, как деструктивная сила. Что получилось в итоге, мы все знаем – группа лиц после критики в адрес руководства Минобороны, ворвалась в здание парламента, требуя объявления всеобщей мобилизации. Полиции пришлось разогнать протестующих с использованием специальных средств. Как видим, шествие начиналось с поддержки армии, а после толпа стала обвинять военное руководство в пассивности.

Просчетом властей в этой ситуации было допущение того, что этот процесс пустили на самотек. Хотя любой знаток психологии знает, что толпу необходимо направлять. Но к людям никто не вышел. Тем самым люди оказались во власти провокаторов, умело превративших толпу в оружие против властей. Здесь есть над чем поразмыслить властям. И обвинять во всех грехах оппозицию или кого-либо уже не имеет смысла. Ясно, что в стране действуют группы, работающие на внешние силы.

Сам информационный фон начавшейся на армяно-азербайджанской границе военной эскалации позволяет догадываться о наличии заинтересованной стороны. В отличие от апрельской войны 2016 года сейчас основные российские СМИ почему-то стали на сторону Азербайджана, или же сохраняют нейтралитет. Да, в те годы не было заметного в наши дни холодка между Москвой и Ереваном, но, тем не менее, Товузский район Азербайджана — это не оккупированный Нагорный Карабах. Бои локализовались именно на северо-западе Азербайджана, где проходят трубопроводы в сторону Грузии и Турции, то есть на Запад. ОДКБ также не отреагировала на эскалацию, хотя в обязанности этой организации входит военная поддержка Армении как союзника. Обычно они создавали какую-то видимость беспокойства происходящим…

Случайность ли это? Первично возникает ощущение того, что недовольная Пашиняном Россия руками Азербайджана решила наказать Армению. Подача новостей о событиях на армяно-азербайджанской границе наталкивает на мысль, что Москва благоволит к Баку. Но опять напрашивается вопрос, почему боестолкновения начались на северо-западе страны, а не на оккупированных территориях Азербайджана. Настораживает также то, что один из глашатаев кремлевской пропаганды, ярый армянофил Владимир Соловьев на своем Youtube канале, говоря о военной эскалации между Арменией и Азербайджаном, вдруг стал предельно корректным в высказываниях, демонстрируя нейтральность к обеим сторонам. А потом на улицах Баку ночью стихийно собираются люди, выражающие поддержку армии, а после они уже штурмуют парламент.

На фоне военных успехов Турции на Ближнем Востоке, завершения строительства газопровода TANAP и желания Грузии интегрироваться в НАТО, демонстрация Россией перед Азербайджаном и Армений своих возможностей по управлению хаосом для сохранения контроля над Южным Кавказом впечатляет. Или мы ошибаемся в своих рассуждениях?