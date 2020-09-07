Почему мы хронически запаздываем?

За Объединенными Арабскими Эмиратами еще одна арабская страна, на этот раз уже Бахрейн, собирается подписать с Израилем договор о взаимном признании и об открытии соответствующих дипломатических представительств.

Да, на самом деле, весьма знаменательное событие: необоснованный политический радикализм, порою, открытое мракобесие уходит с ближневосточной политической сцены.

И арабские страны постепенно понимают, что политика, нацеленная на отрицание всех реалий, политический нигилизм и антисемитизм, даже панарабизм самим арабским странам кроме головной боли ничего не принесет и ничего хорошего не обещает.

Почти более полувека арабские страны не могли примириться с фактом существования Израильского государства, не устанавливали с ним дипломатические и политические векторы, но в начале уже следующего века начали постепенно склоняться к тому, что любой прочный мир требует, в первую очередь, взаимного уважения и признания.

Евреи довольно мирный и креативный народ и от сотрудничества с ними любая страна и народ могут только выигрывать.

Конечно, ортодоксы будут бить тревогу (надо сказать, уже бьют!), что якобы Эмираты и Бахрейн предают интересы не только арабского мира, вообще, всего мусульманского сообщества – мотивируя это тем, что до сих пор под контролем Израиля или евреев остаются некоторые мусульманские святыни, в том числе, мечеть аль-Акса.

Мы вовсе не будем вдаваться в «аргументы» арабских ортодоксов, но, если не ошибаемся, все три монотеистические религии – иудаизм, христианство и ислам иногда называются авраамическими религиями, т.к. свое начало они берут с пророка Авраама.

А это значит, что, в принципе, эти три могучие религии можно считать ветвями одного более могучего ствола, который в свое время имел единую систему святынь. Отсюда следует вывод, что и евреи могут в принципе, претендовать на наши некоторые святыни.

Даже и это не все. Например, по поводу мечети аль-Акса, в том числе, христианских святынь говорится, что они будут сохранять свой статус даже после принятия другими странами Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля…

Думается, что и этот момент не является делом отдаленного будущего – нет, последние процессы показывают, что постепенно и арабские страны соглашаются с такой постановкой вопроса, т.к. ни в переговорах с Арабскими Эмиратами, ни теперь с Бахрейном, нет какого –то специального пункта об Иерусалиме.

Конечно, Ближний Восток довольно мозаичный регион мира. Тут только об одной проблеме можно говорить часами и писать довольно пространные статьи. Но наша цель другая. Мы уже не раз писали, что последние позитивные сдвиги в арабском мире ставят новые задачи и перед нашей дипломатией. Речь идет об открытии нашего посольства в Израиле.

Почему –то мы азербайджанцы или хронически торопимся, спешим, или, наоборот, опаздываем. Об этом в свое время писал еще великий Узеир Гаджибеков. Мы, как правило, опаздываем, когда другие народы что — то делают. Когда начинаем понимать, что это «что-то» мы также должны сделать, начинаем спешить, торопиться, чтобы не отстать от других народов. Но увы…

Израильское посольство функционирует в Азербайджане с 1992 года. За это время у нас установились довольно тесные отношения с этой страной, но формальная асимметрия сохраняется – мы пока не открыли свое посольство в Израиле. Единой причины нет. Если в первой половине 90-х годов в качестве причины приводили отсутствие необходимых финансовых ресурсов, теперь этим можно только насмешить; слава Богу, с финансами у нас все в порядке.

Считается, что Баку опасается давления мусульманских стран, особенно, Ирана. Насчет арабских стран можно не беспокоиться, т.к. они сами налаживают отношения с Израилем. Конечно, процесс сложный, но есть такая русская поговорка: лиха беда начало! Что касается Ирана, в нем Армения нуждается больше, чем мы. Говорили, что Тегеран не раз предупреждал Ереван, чтобы тот, как говорится, не слишком далеко заходил в отношениях с Израилем.

Но Армения уже открыла свое посольство в Израиле. Что же предпринял Тегеран? Ровным счетом ничего: организовали небольшие акции перед армянским посольством в Иране! Поэтому не надо думать, что к нам Тегеран применит иные средства давления – нет, он, если даже захочет этого, все равно, не сможет, по той причине, что этих средств у него просто-напросто нет…