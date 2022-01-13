Глобальный кризис на рынке жилья – тревожная реальность. Множество квартир в больших городах стоят пустыми, потому что все большее число людей не могут себе позволить жить в них. А причина в ценах – они продолжают расти на волне пандемии, дорожающих строительных материалов и общей инфляции, которая подстегивает расценки на квадратные метры.

Пандемия коронавируса обострила квартирный вопрос и в нашей стране, поскольку на пике масштабного ценового роста и обесценивания денег стоимость жилья тоже пошла в рост. А главное, все эти процессы идут вразрез с падающей покупательной способностью населения. Описанное и воспетое прошлогоднее удорожание квадратных метров продолжится в наступившем году, уверены аналитики рынка недвижимости. По свидетельству специалиста этой сферы Эльнура Фарзалиева, на такие выводы наводит подорожание строительных товаров и дефицит земельных участков под строительство.

Не обошлось и без ограничительных решений профильных ведомств. Цены подстегивают и запреты на эксплуатацию объектов под новостройками, поскольку строительные компании зарабатывали на продаже нежилых площадей под зданиями. Новые порядки такую возможность изрядно усекают, что сказывается на стоимости квартир, комментирует специалис в беседе с #. По его словам, сказываются и условия в рамках так называемых «пилотных» проектов:

«Скажем, если застройщик сносит пятиэтажку, в отстроенном новом здании следует предоставить жильцам квартиры или же компенсировать стоимость старых. Случается, что даже больше половины отстроенных квартир приходится отдать старым жильцам. Все это, конечно же, увеличивает себестоимость строительства и повышает цены на оставшиеся квадратные метры. Почву для роста цен формирует и растущий спрос в условиях дефицита предложения. На это указывают и тенденции прироста ипотечного кредитования, растет популярность так называемых внутренних кредитов, которые выдаются по линии строительных компаний. Все это показатель увеличивающегося спроса, а вот бюджетное предложение оставляет желать лучшего».

Для удержания стабильности цен на жилье Фарзалиев видит необходимость в государственной поддержке застройщиков, которая может выражаться в определенных налоговых льготах, либо же в государственном содействии в процессе сноса старого жилья под социальные (читай «пилотные») проекты для удешевления их себестоимости и решения таким образом жилищной проблемы населения. Впрочем, «вторичка» сегодня стоит местами столько же, сколько и новые квартиры, делится эксперт своими наблюдениями. И это притом, что старый жилищный фонд зачастую устаревший в моральном и физическом плане – это и неработающее лифтовое оборудование, и выходящие из строя коммуникации.

Цены за минувший год существенно выросли и больше всего в сегменте застройщиков, отмечает исполнительный директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов. По его оценкам, перепродаваемые квартиры подорожали на 5-10 процентов, а первичное предложение от строительных компаний — на 15-20 процентов.

«На динамике цен сказалось применение новой формы налогообложения для строительных компаний, — добавил он. – Сегодня застройщики платят 18 процентов от общей прибыли, и это отразилось на себестоимости жилищного фонда».

На повышении цен сказались и применяемые за последние два-три года новые нормативы к строительным проектам, говорит аналитик. Если раньше на одном гектаре можно было отстроить 40-50 тысяч квадратных метров недвижимости, новая норма – всего 25-30 тысяч квадратов. Подобные сюрпризы, считает Азадов, вкупе с новыми подходами к налогообложению и подорожанием строительных товаров негативно сказываются на деятельности строительных компаний и их ценовой политике.