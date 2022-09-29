Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил надежду на то, что Беларусь не признает независимость Абхазии, передает Новости-Грузия.

Комментируя поездку президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию, Папуашвили назвал «абсолютно недопустимым», когда лидер другой страны въезжает на территорию Грузии без согласования с грузинскими властями.

«Этим шагом Беларусь вплотную подошла к красной черте отношений с Грузией, и важно, чтобы эта красная черта не была перейдена», — сказал Папуашвили.

Спикер парламента напомнил, что МИД вызвал белорусского посла, потребовав объяснений. Надеемся, что этот шаг принесет свои плоды, отметил он.

Папуашвили подчеркнул, что визит Лукашенко в Абхазию «нарушает и международное право, и закон об оккупированных территориях, и отношениям между Грузией и Беларусью».

Глава парламента выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом».

Президент Беларуси 28 сентября находился в Пицунде, где провел встречу с лидером непризнанной Абхазии Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи».