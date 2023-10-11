На самом деле официальный Иран должны тревожить совсем иные обстоятельства. Потому как его сосед Армения превратила собственную территорию в настоящий геополитический полигон – какие только геополитические векторы тут не представлены?

Заметим, что Армения в распоряжение Ирана и раньше представляла подобные поводы. Так, как часто отмечается, многочисленный коллектив американского посольства в Армении вовсе не состоит только из дипломатов. Пожалуй, и «Европейская миссия» Франции состоит из бывших полицейских и сотрудников службы безопасности.

Но, к большому сожалению, Тегеран постоянно ждет удара со стороны соседнего Азербайджана, хотя даже по классическим законам войны удары, как правило, наносятся из неожиданных, неизвестных и внезапных направлений. Но несмотря на то, что соседний Баку не подает подобных поводов, Тегеран продолжает видеть его в постоянном союзе с каким-то «мировым сионизмом» и американским империализмом и его представители постоянно выступают с самыми беспочвенными и алогичными заявлениями.

Подобное мы услышали буквально на днях. Представители Тегерана заявили, что как только откроется Зангезурский коридор, тут появятся силы НАТО!

Как геоэкономический и геополитический проект Зангезурский коридор поддерживается не только Турцией и государствами Центральной Азии, к нему проявляют интерес такие страны, как Китай и Россия. Разве последних можно считать сторонниками региональных и глобальных интересов такого военно-политического блока, как НАТО? Да, тут есть один весьма важный момент.

Речь идет о том, кто же обеспечит безопасность коридора? В этом вопросе Баку проявляет себя нейтральной страной и выбор зависит в большей степени от Еревана. Последний же под нажимом США и Европейских стран не хочет представить эту миссию своему бывшему геополитическому союзнику и партнеру, т.е. России.

Плюс, на днях дипломатические представители Азербайджана заявили, что Баку вовсе не намерен открывать Зангезурский коридор насильственными методами. Мало того, поступили сообщения, что Азербайджан и Иран согласились проводить дорогу в Нахчыван через территорию Ирана. Означает ли это, что вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки дня? Заметим, что часть политических наблюдателей подтверждает подобные суждения, а часть, наоборот, исключает их. Поэтому трудно делать какие-то однозначные выводы.

Признаться, нас не очень-то привлекают геоэкономические аспекты Зангезурского проекта. Помнится, то же самое в свое время говорилось и про проект Баку-Тбилиси-Карс. Но пока мы этого не наблюдаем. Еще раз заметим, что и тогда утверждали, что Баку-Тбилиси-Карс не только соединит Азербайджан с Турцией, но и Китай с Европой…

Конечно, чем шире и обширнее будет сеть различных коммуникаций, тем лучше. Плюс, в наших интересах иметь широкую сеть «нитей», соединяющих Баку с Анкарой, особенно, с Нахчываном. Что же касается беспокойства Тегерана, еще раз заметим, что они абсолютно беспочвенны, у Азербайджана нет каких-то коварных намерений в отношении своих соседей.

Во-первых, Азербайджан со свойственной ему искренностью вновь протянул руку Ирану для сотрудничества и мира. Во-вторых, в настоящее время отношения Баку с Западом отнюдь не идеальны – опять же по вине западных стран, которые поддерживают агрессивную региональную политику Армении, несмотря на то, что точка в бывшей «карабахской проблеме» уже поставлена, что в очередной раз подтвердил даже российский президент. Мало того, на днях премьер-министр Армении признал бывший Нагорный Карабах частью Азербайджана! Так чего же добиваются западные страны? Неужели они намерены насильно натравить и настроить Ереван против Баку?..

Поэтому Баку настаивает на том, что азербайджано-армянская проблема может решиться на уровне региональных государств и по этой причине хочет задействовать переговорный формат «3+3» с участием региональных стран. Заметим, что в этом формате примет участие и Иран.

Но все это, к сожалению, не удовлетворяет страны Запада, они намерены провести еще одну брюссельскую встречу. Пусть! Баку готов участвовать во всех переговорных форматах, но на равноправных отношениях. Западные государства должны твердо знать одно: поезд уже ушел.

В отличие, например, от европейской Испании, Баку тридцать лет ждал результатов «усилий» европейских стран. Но все без толку! Поэтому возникло желание и необходимость решить тридцатилетнюю проблему собственными усилиями. Но это не понравилось западным странам, перед глазами которых та же европейская Испания решила каталонскую проблему почти за считанные дни…