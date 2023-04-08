На первый взгляд государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева, совершенный им 5 апреля в Таджикистан, кажется незначительным. По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил около 6 миллионов долларов – по меркам внешнеэкономической деятельности Азербайджана это не такой уж и большой показатель.

Но в нынешний период геополитической турбулентности для Азербайджана открываются большие возможности для заполнения многочисленных пробелов и налаживания новых мостов. В этой связи за последнее время внимание Азербайджана к странам Центральной Азии заметно возросло. Это связано с повышением роли нашей страны в качестве транспортного хаба в связи с полноценным функционированием Срединного коридора и тягой тюркских стран Центральной Азии к усилению деятельности Организации тюркских государств. С другой стороны, в самом регионе Центральной Азии стремительным ходом идут интеграционные процессы. Страны ищут выходы на внешние рынки и по этой причине для них особый интерес представляет сотрудничество с Турцией в области транспорта, в частности по двум железнодорожным маршрутам: Карс-Тбилиси-Баку-Актау-Даут-Ата-Душанбе (железнодорожный и морской) и Догубаязит-Базарган-Серахс-Алят-Ташкент-Душанбе.

Как видим, в этих планах столица Таджикистана город Душанбе является отправной точкой двух железнодорожных маршрутов, связывающих Центральную Азию через Азербайджан с Турцией. Еще в 2022 году на полях таджикско-турецкого бизнес-форума было подписано несколько документов о сотрудничестве, в том числе дорожная карта, целью которой является увеличение товарооборота до 1 млрд долларов.

Теперь же настала очередь Азербайджана — уже одного из ключевых игроков в Центральной Азии, углубить связи с Таджикистаном. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, он имеет четкое представление, как двигаться вперед. «И по транспортно-логистической сфере даны конкретные поручения, по промышленной кооперации, по вопросам, связанным с инвестиционными проектами», — отметил Ильхам Алиев.

Таджикистан занимает шестое место в мире по производству «зеленой» энергии и опыт этой страны пригодится Азербайджану, который намеревается реализовать свой потенциал в данной сфере. Таджикистан также является активным участником CASA-1000 — проекта передачи и торговли электроэнергией между странами Центральной Азии и Южной Азии. В дальнейшем «зеленая» энергия из Таджикистана может также быть интересна и Евросоюзу, который уже заложил основы для подобного сотрудничества с Азербайджаном.

Помимо экономической составляющей Таджикистан интересен Азербайджану также тем, что эта страна играет роль в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С учетом географической близости к Афганистану и принимая во внимание нынешнюю ситуацию и неопределенность будущих процессов в этой стране, Таджикистан в современных реалиях рассматривает ОДКБ как структуру многостороннего сотрудничества по укреплению общей системы коллективной безопасности. В то же время ОДКБ в своих геополитических играх пытается использовать Армения, которая несмотря на то, что минуло три года после завершения 44-дневной войны, не хочет установления мира с Азербайджаном. В этом плане углубление связей Азербайджана с Таджикистаном дает Баку еще одного союзника среди стран-участниц ОДКБ, чтобы умерить армянские амбиции.

Кроме того, налаживая мосты с Таджикистаном Азербайджан ограничивает там влияние Ирана. В конце декабря 2015 года на международную конференцию «Исламское единство» Тегеран пригласил лидера запрещенной в Таджикистане партии исламского возрождения Мухиддина Кабири и устроил ему встречу с духовным лидером Ирана Али Хаменеи. В ответ в Таджикистане началась информационная кампания по обвинению Ирана в финансировании вооруженной оппозиции, поддержке террористов и заказных убийств известных в стране людей. В Таджикистане стали закрываться представительства иранских организаций и компаний, а гражданам Ирана прекратили выдачу виз в душанбинском аэропорту.

Таджикско-иранские отношения нормализовались в 2021 году на фоне прихода талибов к власти в Афганистане. Хотя степень взаимного доверия между Таджикистаном и Ираном за последние годы вряд ли предполагает улучшение двусторонних отношений. Тегерану практически нечего предложить Душанбе кроме своих беспилотников. Однако о планах по открытию в Таджикистане завода по производству иранских беспилотников на фоне российско-украинского конфликта Тегерану видимо придется забыть. Таджикской экономике нужны крупные инвестиции, которые вряд ли Иран в нынешней ситуации может предложить.

В то же время в Центральной Азии уверенно чувствует себя Турция, которой явно симпатизируют нынешние власти Афганистана. Во многом этот фактор является важнейшей составляющей обеспечения безопасности стран Центральной Азии от вероятной угрозы со стороны Афганистана. Таким образом, на фоне усиления роли Турции и заметной интеграции региональных стран в рамках Организации тюркских государств, Таджикистан присматривается к данному объединению. Ведь в других организациях, формирующихся на основе этнических и лингвистических особенностей, для Таджикистана не будет места. В связи с этим визит Ильхама Алиева дает веские основания для того, чтобы предполагать, что присоединение Таджикистана к Организации тюркских государств не является делом долгих лет.