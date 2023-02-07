Верховная Рада 7 февраля продлила военное положение в Украине. Об этом сообщил в Telegram нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк. Парламент Украины поддержал законопроект №8419 о продлении военного положения на 90 дней. «За» проголосовало 348 нардепов. Это все говорит о том, что в Украине планируют, что война с Россией завершится еще не скоро.

В ожидании обострения на фронте

Собственно, ровно о том же говорят и разнообразные западные аналитики. Каждый из них называет свою версию развития событий. При этом, все сходятся в том, что в ближайшие несколько месяцев будет обострение на фронте. В частности, как говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 6 февраля, российское военное командование стремится начать атаку до прибытия западной тяжелой техники в Украину.

Аналитики отмечают, что, по мнению Украины, российские войска готовятся к крупномасштабному наступлению на востоке Украины в середине – конце февраля. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 5 февраля, что Россия может начать его примерно 24 февраля, чтобы символически привязать наступление к первой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Резников уточнил, что Украина не наблюдает формирования наступательных группировок на харьковском и черниговском направлениях или в Беларуси.

Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк отметила, что российские силы, скорее всего, концентрируются на проведении наступательных операций на востоке, а не на юге Украине. Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия намерена начать наступление в ближайшие 10 дней (до 15 февраля) – это позволило бы российским войскам нанести удар по украинским позициям до прибытия западных танков и другой техники.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска продолжают перебрасывать резервы в Луганскую область для нанесения ударов после 15 февраля. Вот такие вот есть мнения. Но перечитывая все эти сводки нужно понимать, что идет уже подготовка и к миру. Да, внутриполитическая жизнь в Украине бьет ключом.

Говорит Арестович, отвечает Медведев

«Война может завершиться не так, как этого ждут украинцы, и по ее итогам Украина может и не вернуть все свои территории, и Запад готов пойти по такому сценарию», — считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, которого цитирует «Страна.ua». Это издание создано сбежавшим из Украины Игорем Гужвой и известно своей пророссийской направленностью. Также ссылку на речи Арестовича дает российский пропагандист Владимир Соловьев. Совпадение? Не думаю.

«Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем. Выход из этой войны может быть совсем не таким, как это нам казалось три месяца назад, после успеха херсонской операции. И не потому, что коварные американцы не дают оружие или затягивают, а потому что для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории. Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит… Мы как общество не готовы к такому исходу. Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями», – сказал Арестович, добавив, что при таком варианте Украина может получить немало бонусов.

Ему уже ответил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.«Понятно, что разговоры про «корейский сценарий» – это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», — считает он.

При этом Медведев отметил, что «украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны», а «Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием». «Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. По сути, это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», — резюмировал зампред российского Совбеза.

Насчет «грозного оружия» России, как и насчет ее соответствия статусу «второй армии мира» уже сочиняются анекдоты. А фраза про то, что «Донбасс и другие территории вошли в состав России»- циничная ложь. В реальности никто и никуда добровольно не входил. Весь мир видит совершенные Россией военные преступления, оккупацию украинских территорий.

Две большие разницы

В то же время очевидно, что и Арестович банально манипулирует. Чтобы понять это, достаточно знать реальную историю Южной и Северной Кореи. » С 1910 по 1945 годы Корея находилась под японской оккупацией. И имевшаяся на тот момент индустрия страны , немногочисленная и довольно слабая, находилась в руках у японцев. При этом, даже по состоянию на период после обретения Кореей независимости, небольшая по объему промышленность находилась на севере страны, тогда как на юге сформировались небольшие предприятия сельскохозяйственной мануфактуры», — заявил в комментарии # политолог Ровшан Ибрагимов.

Он также напомнил, что после окончания войны 1953 года были созданы два государства- Республика Корея (Южная Корея) и КНДР. ”При этом, индустриализация Южной Кореи началась лишь в 60-ые годы прошлого века. Она проводилась, большей частью, насильственным путем. Тогдашнее руководство Южной Кореи обратилось за помощью в реализации планов по индустриализации страны к ряду известных местных семей. Но называть эти семье олигархическим, в том понимании, которое сейчас вкладывают в это слово, было бы не правильно», — считает он.

Да, добавил Р.Ибрагимов, сейчас Южная Корея также является олигополией и лишь на уровне малых и средних предприятий в этой стране действуют законы либеральной экономики. Но в том-то и дело, что Украина уже находится в руках олигархов. Гораздо более богатых , чем южнокорейские, на момент формирования тамошней олигополии. И украинские олигархи не намерены сдавать свои позиции. Они не хотят освобождать места для новых олигархов или ставленников Запада.

Выполнима ли миссия?

Соответственно, все происходящее ныне внутри Украины нужно воспринимать именно как борьбу олигархов за сохранение и усиление своего влияния. В том числе и коррупционные скандалы, а также заявления, озвучиваемые теми или иными политиками. Олигархи и просто очень богатые люди , через них, через журналистов и политиков, играют свою роль. Кто-то занял нишу патриота, обеспечивающего украинскую армию оружием и техникой. Кто-то играет роль спасителя Украины от энергетического коллапса. Кто-то , действуя кулуарно, договаривается с действующей властью и с Западом.

Проще говоря, несмотря на близость решающих сражений на поле боя с Россией, в Украине уже готовятся к периоду, когда война будет закончена. И тот же Алексей Арестович уже начал свою предвыборную компанию. Убежден, что под него будет создан соответствующий политический проект, возможно даже партия. Делается это с прицелом на новые выборы в Верховную Раду и на президентские выборы в Украине.

Арестович будет играть роль «конструктивного оппозиционера». Совершенно очевидно, что действующий президент Украины Владимир Зеленский готовится снова выдвигать свою кандидатуру, а партия «Слуга народа» хочет и далее иметь подконтрольную Верховную Раду. Для этого им нужна именно «конструктивная оппозиция”. И Алексей Арестович вполне может быть использован для реализации такого рода планов.

Он ведь только формально ушел с должности внештатного советника Офиса президента Украины. Связи у него там остались, причем самые тесные. И теперь, формально будучи «свободным художником» , он озвучивает то, чего не мог бы озвучивать, будучи официальным рупором ОП. И делается это в расчете на вполне конкретный электорат. В первую очередь, это те, кто раньше голосовал за ОПЗЖ, то есть за бывшую «Партию регионов».

Да, даже несмотря на ужасы войны, есть в Украине те, кто считает, что это Запад виноват в бедах страны, а не напавшая на Украину, разрушившая ее города, Россия. Есть в Украине и те, кто ратует за «мир любой ценой». Вот на этом электоральном поле и играет Арестович. Играет уже сейчас, с прицелом на будущие выборы.При поддержке действующей власти и финансирующих ее олигархов. Поэтому я убежден , что с финансированием и информационной поддержкой у Арестовича проблем не будет. Хватит ли всего этого для реализации той миссии, которая ему будет отведена? Время покажет.