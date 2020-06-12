Почему «Azəriqaz» вновь меняет счетчики?

26 мая 2020 года производственное объединение «Azəriqaz», входящее в состав Государственной нефтяной компании (SOKAR), распространило сообщение, в котором говорилось о том, что с этого года во всех частных домах smart – счетчики, срок проверки которых завершен, будут заменены на механические.

ПО “Azəriqaz” объяснила свои действия стремлением сэкономить свои средства.

Недавно к нам обратилась группа жителей Бакинского поселка Шувелян с жалобой на работников производственного объединения “Azəriqaz”. По их словам, работники объедения меняют работоспособные smart – счетчики на механические.

Между тем напомним, что впервые о своем намерении заменить часть smart – счетчики на механические, руководство «Azəriqaz» сообщило еще 18 ноября 2019 года. Тогда же в «Зеркало» была опубликована статья под названием «В “Azəriqaz” ожидается новый виток коррупции». В статье было приведено заявление главы информационного агентства «Turan» Мехмана Алиева о том, что намерение руководства о закупке механических счетчиков приведет к росту коррупции в «Azeriqaz». «Потому, что используя смарт — счетчики абонент вынужден полностью оплатить стоимость, использованного им газа. Однако при механических счетчиках всегда можно «договориться» с инспекторами «Azeriqaz» и платить меньше положенного», — сказал Мехман Алиев (https://m.zerkalo.az/v-azeriqaz-ozhidaetsya-novyj-vitok-korruptsii/).

В беседе с «Зеркала» бывший начальник отдела измерительных приборов производственного объединения «Azeriqaz» Нусрет Гасымов подтвердил высказывания Мехмана Алиева. “Механические приборы являются полностью герметическими. Но, путем различных махинаций, например можно нарушить герметичность и т.д., почти половина поступающего газа не будет учтена. Абоненты начнут договариваться с работниками «Azeriqaz» и платить меньше», — сказал Нусрет Ибрагимов.

А глава пресс- службы «Azeriqaz» Джейхун Сафаров отметил, что мошенники пытаются вмешаться в деятельность не только механических, но и smart – счетчиков.

«Мы постоянно проводим рейды с представителями правоохранительных органов. При обнаружении случаев мошенничества с газовыми счетчиками мы привлекаем их к ответственности», — сказал он.

Стремление «Azeriqaz» заменить smart – счетчики на механические вызывает подозрение и у известного экономиста Губада Ибадоглу, который не исключает, что это делается в коррупционных целях. Потому что, как отмечает Ибадоглу, до сих пор не обеспечена прозрачность тендеров, проводимых SOCAR.

Напомним, что для замены газовых счетчиков на smart счетчики только в Баку в 2010 году было выделено около 260 млн. манатов. Сегодня комплект используемого в Азербайджане smart-счетчика Itron Gallus Pay.G4 NGPP. стоит 220-240 манатов, а комплект механического счетчика G-4T (сам счетчик, коробка, кран и т.д.) – от 70 до 90 манатов.

Неужели тогда руководство «Azeriqaz» не заметило разницы между стоимостью smart-счетчика и механического?

Кажется, для Счетной палаты страны, после проверки в Фонде поддержки СМИ, найдется немало работы и в «Azeriqaz»…