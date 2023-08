Как только Россия 17 июля вышла из зерновой сделки, так сразу объявила блокаду украинских портов, через которые осуществлялся экспорт продовольствия. Многие российские эксперты, а за ними и пропагандисты заявили о превращении Черного и Азовского морей во внутренние водоемы России.

Заявление довольно смелое, так как среди прибрежных стран Румыния, Болгария и Турция являются членами НАТО, и их российская блокада никак не затрагивает.

Украинское Министерство обороны ответило симметрично, что вызвало вал насмешек в Москве. Так глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что «Они (Министерство обороны Украины — Авт.) сделали аналогичное заявление, пригрозив терактами в акватории Черного моря. Но какого бы то ни было практического смысла и содержания за этими заявлениями не стоит… Просто потому, что для подобных терактов у украинской армии все меньше и меньше возможностей и ресурсов».

Если подходить чисто арифметически, то большому количеству военных кораблей России Украине противопоставить нечего в виде отсутствия у нее флота. Однако не все решает количество.

Украинское ведомство «Госгидрография» объявило о военной угрозе для шести российских портов Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани. Вышло оно 4 июля, и сразу за этим последовал удар морскими дронами, в России их называют безэкипажными катерами (БЭК) по порту в Новороссийске. В результате был сильно поврежден большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк». Есть сведения, что также был потоплен противодиверсионный катер «Суворовец».

На следующий день был атакован танкер SIG, который стоял на якоре в 32 км от Керченского пролива в территориальных водах Украины. Как по команде в российских пабликах поднялась волна обвинений, что атаковали торговое судно. И это со стороны Украины акт терроризма. После всех ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов кто б говорил о терроризме.

История с танкером SIG не менее важна, чем с БДК «Оленегорский горняк». По следующим причинам.

Во-первых, танкер не является торговым судном, так как вооружен легкими артиллерийскими установками.

Во-вторых, танкер используется для перевозки военных грузов в Сирию и в Крым. Скорее всего, его владелец ООО «Транспетрочарт» имеет долгосрочный контракт с российским Министерством обороны. За это судно и его владелец находятся под санкциями США с 2016 года.

В-третьих, танкер находился в украинских территориальных водах без разрешения и поэтому является очевидной целью атак. Пусть и другие трижды подумают, перед тем как нарушать украинские границы.

После того как Россия заявила без всяких оснований о своем доминировании в Черном море стало ясно, что поставить ее на место можно только силой. Если она считает возможным блокаду украинских портов, то и Украина can change the rules of the game in the Black Sea — может изменить правила игры в Черном море.

После атак на Новороссийск и танкер SIG для Москвы стало очевидным, что объявление военной угрозы для шести портов не пустые слова, над которыми можно потешаться, а крайне неприятная реальность.

Она такова, что никакого глубокого тыла для Черноморского флота больше не существует. Дальность украинских БЭК MAGURA V5, представленных Украинской государственной компанией «Спецтехноэкпорт» на международной выставке вооружения в Турции летом 2023 года, составляет около 830 км. Расстояние от Одессы до Новороссийска около 600 км. Практически украинские морские дроны могут появиться в любой акватории черноморского побережья России. И, конечно, в тех шести портах, где объявлена военная опасность.

Еще одно следствие. Любой выход больших военных кораблей в море представляет для них большую опасность. Пока атаки были малыми группами морских дронов, обычно трех или двух, но легко представить вариант, когда их будет гораздо больше. Отбиться от них — очень серьезная задача. На себе это испытали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков». Степень их повреждений неизвестна, но есть потери среди экипажей. За убитыми и раненными пришлось посылать вертолеты. Получил повреждения также контейнеровоз Sparta-IV, перевозивший оружие.

Так или иначе, но боевые возможности кораблей Черноморского флота серьезно ограничены. Они не могут приближаться к украинскому берегу, так как войдут в зону дальности ракет ВСУ. Теперь вопрос блокады украинских портов тоже зависает по тем же причинам. Есть опасность поражения если не ракетой, то морским дроном. Причем ближе к берегу проблемы возрастают.

После того, как Севастополь оказался в зоне постоянных обстрелов основной логистической базой для российской армии на юге Украины стал Новороссийск.

Украинский военный эксперт военного портала Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала «Еспресо» отметил, что порт в Новороссийске является стратегическим для россиян и выполняет сразу три функции.

«Во-первых, это крупнейший порт, из которого происходит экспорт нефти.

Во-вторых, это главная база Черноморского флота. Именно в Новороссийске россияне начали сосредотачивать корабли, являющиеся носителями ракет «Калибр», которыми обстреливают украинские города.

В-третьих, россияне используют Новороссийск, как логистическую перевалочную базу. Когда с нашей стороны планировалась эта атака, она рассчитывалась на то, чтобы попытаться повредить эту линию российских поставок, которая может идти на юг нашего государства».

По словам Кричевского, кадрами из соцсетей также подтверждено, что в Новороссийском порту был поврежден нефтяной терминал. И здесь мы переходим к очень важной цели удара по Новороссийску.

Через этот порт проходит примерно 47% экспорта нефти Россией и довольно значительные объемы Казахстаном через Каспийский трубопроводный консорциум.

Первым и важнейшим следствием атаки является существенное повышение ставок фрахта для танкеров и других судов, следующих в российские порты и Новороссийск в первую очередь. Нефтяникам придется увеличивать дисконт к стоимости барреля, иначе нефть просто перестанут покупать. Это относится и к другим грузам. Да и любителей острых ощущений при переходе в российские порты найдется гораздо меньше. Это очевидный удар по всей морской торговле.

Вернемся к военным аспектам. Как отметил офицер Армии обороны Израиля в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью украинскому телеканалу «Фабрика новин», Черноморский флот воюет по канонам конца ХХ века, а ВСУ — по тактическим приемам XXI века. И разница сильно ощущается.

«Между прочим, история военно-морского дела учит, что новые технологии просто сметали прежние методы ведения боевых действий. Помните Крымскую войну? Что сделали британцы и французы с российским флотом? Они просто продемонстрировали его недееспособность.

Далее, когда была Русско-японская война, японцы применили совершенно другую тактику ведения боевых действий и полностью потопили русский флот».

Затем военный аналитик еще раз подчеркнул, что технологические новые веяния очень быстро получали применение на поле боя и сразу же доказывали свою эффективность. «Это именно то, что вы (ВСУ — Авт.) сейчас делаете с российским флотом. И перспективы у российского флота крайне незавидны».

Как отметил украинский военный эксперт Александр Коваленко, «Оленегорский горняк» — это далеко не первый БДК, поврежденный в ходе агрессии против Украины. В марте минувшего года в оккупированном Бердянске был уничтожен БДК «Саратов». Помимо этого, повреждения получили еще и корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск», которые до сих пор не могут выполнять военные задачи, так как их ремонт продолжается уже более года.

У России на Черном море было 10 БДК, потеряно 4. Все они использовались для транспорта военных грузов. Их роль существенно возрастала в период, когда не функционировал Керченский мост. Теперь 40% грузоподъемности потеряно, что неизбежно скажется на логистике в оккупированных областях Украины.

Несомненно, что главной целью атаки на БДК «Оленегорский горняк». был удар именно по логистике. Она становится все более уязвимым местом для всей группировки российских войск. И так называемая снарядная диета, а фактически снарядный голод, отсутствие полноценного снабжения не только боеприпасами, но также продовольствием и водой сказывается на ходе боевых действий.

Задачей ВСУ на данном этапе наступления является разрушение полноценной российской логистики. Без снарядов и продовольствия оккупанты просто вынуждены будут уйти.

Давно известно, что любители обсуждают тактику, кабинетные генералы — стратегию, а профессионалы — логистику. Вот с ней у России все хуже и хуже.

Последние украинские атаки, а их будет становиться все больше и больше принципиально изменяют ситуацию в Черном море. Киеву удалось изменить здесь правила, а Москва в растерянности. Она просто не знает, что с этим делать.

Вот и размечтались экранные пропагандисты о захвате Одессы и Николаева. Без этого никак. Только одна проблема.

Пребывать в розовых иллюзиях можно, только их очень больно лишаться.