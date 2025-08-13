Глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян анонсировал создание движения «По-своему», которое станет основой для его политической силы.

В своем послании из СИЗО Карапетян отметил, что движение, которое будет вскоре представлено, сформировано вокруг конкретных идей и программ.

По его словам, основными целями движения являются создание новых возможностей для бизнеса, развитие экономики, укрепление семейных и национальных ценностей, а также восстановление репутации Армении в качестве надежного союзника. Он добавил, что планирует вернуть молодому поколению веру в будущее и укрепить церковь.

Он подчеркнул, что движение станет основой для формирования новой политической силы.

Бизнесмен напомнил, что 14 августа суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения. По его словам, это решение продемонстрирует, есть ли в Армении правосудие, готовы ли судьи достойно выполнять свою работу.