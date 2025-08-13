Глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян анонсировал создание движения «По-своему», которое станет основой для его политической силы.
В своем послании из СИЗО Карапетян отметил, что движение, которое будет вскоре представлено, сформировано вокруг конкретных идей и программ.
По его словам, основными целями движения являются создание новых возможностей для бизнеса, развитие экономики, укрепление семейных и национальных ценностей, а также восстановление репутации Армении в качестве надежного союзника. Он добавил, что планирует вернуть молодому поколению веру в будущее и укрепить церковь.
Он подчеркнул, что движение станет основой для формирования новой политической силы.
Бизнесмен напомнил, что 14 августа суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения. По его словам, это решение продемонстрирует, есть ли в Армении правосудие, готовы ли судьи достойно выполнять свою работу.
Напомним, Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело было возбуждено после того, как он днем ранее выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне критических заявлений представителей власти в адрес высшего духовенства. Карапетян вину не признал. После этого правительство объявило о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». Парламент оперативно принял соответствующие законы. В группе компаний «Ташир» прошли обыски и аресты. (по материалам армянских СМИ)