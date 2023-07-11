Как известно, бумеранг имеет обыкновение возвращаться. Наверное, именно поэтому в соседней России не утихают обсуждения вокруг персоны военного бунтаря Евгения Пригожина.

Конечно, в настоящее время он не представляет собой реальную опасность и угрозу для российского общества и властей, т.к. Пригожин фактически нейтрализован – его организация «Вагнер» распушена, о самом же Пригожине поступают сообщения то из Беларуси, то из Санкт-Петербурга. Плюс, согласно официальным российским источникам, Пригожин и его боевые командиры за это время успели встретиться с самим президентом Владимиром Путиным.

Но Россия уже второй год ведет войну, причем не очень-то успешную. Поэтому нет гарантий, что не будет очередного военного бунта. Как говорится, каждую минуту какая-то военная структура может взбунтоваться против министерства обороны России, против структур, которые ведут спецоперации в Украине, даже против верховных властных эшелонов России.

Сложность проблемы заключается еще и в том, что в России альтернативные способы и процедуры смены власти почти не имеются – в стране фактически нет реальной, действующей политической оппозиции, ее представители или терроризованы, или пребывают в тюрьмах, или же давным-давно покинули страну.

В последнее время представителем реальной политической оппозиции был Алексей Навальный. Но в настоящее время он находится в тюрьме. Его посадили по ложным и искусственно — надуманным обвинениям. В принципе же, должно было быть совсем наоборот. Власти должны были ответить: кто и с какой целью отравил представителя реальной политической оппозиции, т.е. Алексея Навального?

В следующем году в России пройдут очередные президентские выборы – да, до выборов осталось чуть меньше одного года. Но, в стране об этом почти не говорят, вся страна погружена в войну, занята только одной проблемой – войной против Украины. А так можно было спросить: что же думают простые избиратели? Как они представляют ближайшие перспективы собственной страны? Но в этом контексте нет каких-либо социологических опросов, потому что свободные опросы более сложная проблема, чем выборы – на выборах все происходит тайно, а в опросах же все иначе. Именно по этой причине, люди опасаются открыто высказываться. Нелегко приходится и самим структурам, которые проводят объективные социологические опросы – ведь, и на них могут навесить клеймо и ярлык «иностранного агента».

Но вовремя недавнего пригожиновского бунта люди не вышли на улицы в массовом порядке, они не протестовали, не защищали законную власть, наоборот, фотографировались с наемными солдатами «Вагнера». Это значит, что люди недовольны системой правления Путина, но пока опасаются открыто выступать по этому поводу.

Да, не все россияне поддерживают «спецоперации» в Украине, стараются разными способами уклониться от военной мобилизации. И все это вовсе неслучайно – в войне с Украиной погибли сотни тысяч российских граждан. Люди не хотят умирать ради геополитических авантюр Владимира Путина.

Одним словом, в контексте России в настоящее время царит настоящий хаос прогнозов, никто толком не знает, что же будет завтра? Что же касается вопроса, кто же более опасен для страны- Навальный представлял опасность для самой системы президента Путина, именно, по этой причине, он в настоящее время находится в тюрьме. Но для России более опасной и реальной угрозой являются военные бунты самого различного уровня.

Владимир Путин забывает одно золотое правило. Государство разрушается в двух случаях: когда есть наказание, но нет преступления, или же, наоборот, когда преступление есть, но нет наказания…

Плюс, не стоит забывать, что причиной распада и падения СССР стала афганская война. Война в Украине ничем не отличается от последней, наоборот, США и Европа уделяют Украине больше времени и помощи, хотя бы по той причине, что население западных стран в свое время не знало, где же на карте находится Афганистан? Украина же находится в Европе, она совсем рядом! На этой неделе в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Заранее было заявлено, что после саммита Украина станет еще сильней.

Одним словом, между Россией и Западом идет ожесточенная война, и в ней гибнут не только украинцы, нет, погибают и русские, причем, не меньше, чем украинцы.

В один день эта война может наконец-то надоест русским – ведь, бесконечных войн не бывают. В таком случае, Путину придется не очень-то легко. Место демократических выборов займут различные бунты: военные и невоенные. Даже могут быть бунты голодных – ведь, война еще есть довольно огромные расходы. Плюс, не стоит забывать самые различные санкции, которых Запад принимал против России. Поэтому российские аналитики проводят весьма интересные аналогии. Они пишут и говорят, что по России бродит «призрак Пригожина». Но правильнее было бы сказать, что по России бродит «призрак бунта» — да, прецедент уже имеется, остается его только повторить…