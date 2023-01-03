Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцать третий день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает во вторник, что по Лачинской дороге из Ханкенди в направлении Лачина в очередной раз беспрепятственно проехали одна легковая и четыре машины снабжения, принадлежащие российскому миротворческому контингенту.

Отметим, что ранее армянские СМИ распространили дезинформацию о том, что азербайджанские активисты якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают автомобили.