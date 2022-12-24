Продолжается свободный проезд гражданских автомобилей по дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях.

Как передает АПА, сегодня состоялся очередной проезд трех автомобилей Международного Комитета Красного Креста из Ханкенди в направлении Лачына.

Созданы условия для беспрепятственного, свободного передвижения автомобилей от места проведения акции.

Участники акции отошли от дороги и открыли коридор для проезда автомобилей.

Азербайджан и участники акции еще раз продемонстрировали, что у них нет проблем с мирным армянским населением.