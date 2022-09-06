За шесть с лишним месяцев войны Россия не достигла ни одной крупной цели в Украине, теряя значительное количество личного состава и техники. Об этом, выступая перед членами Палаты общин, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отметив, что эти потери окажут влияние на боеспособность Москвы в будущем, сообщает CNN.
«На сегодняшний день погибло более 25 000 российских солдат. Учитывая убитых, раненых, взятых в плен или бежавших с поля боя, [российские войска потеряли] более 80 000», — сказал Уоллес в своем обращении.
Министр обороны обвинил российского президента Владимира Путина в использовании энергоносителей в качестве «оружия» и призвал парламентариев сообщить о положении дел с российским газом своим избирателям.
«Важно, чтобы мы донесли до наших избирателей, что некоторые из ощутимых неудобств, с которыми мы все сталкиваемся, фактически вызваны тоталитарным режимом в России, который намеренно намеревается причинить нам вред и пытается проверить, пожертвуем ли мы нашими ценностями ради затрат на энергию», — сказал Уоллес.
По словам министра, для Европы открылась возможность диверсифицировать поставки энергоносителей. «Если мы не будем вместе, если мы не займемся этим сейчас, эти угрозы не исчезнут сами по себе», — сказал он. (moscowtimes.ru)