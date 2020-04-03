По числу заболевших COVID-19 в Беларуси лидирует Минск

Наибольшее число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Беларуси приходится на Минск и Витебскую области, сообщила в пятницу заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава республики Инна Карабан.

«У нас на сегодняшний день зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Один случай в Брестской области, два случая – Могилевская область, Витебская область – 89, Гомельская – 13, Гродненская область – шесть, в Минске – 190 случаев, в Минской области – 50 случаев», — заявила Карабан журналистам.

По ее словам, основная возрастная группа, в которой в Беларуси регистрируются случаи коронавирусной инфекции, — от 25 до 64 лет, в нее входят около 50% от общего количества инфицированных. (РИА Новости)