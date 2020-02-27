Пленум КС примет решение о результатах выборов в парламент

Конституционный суд Азербайджана прокомментировал вопрос рассмотрения избирательных протоколов в связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Конституционный суд, 26 февраля в Суд поступили протоколы Центральной избирательной и окружных избирательных комиссии по внеочередным выборам в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Пленум Конституционного суда, следуя установленным процедурам, примет соответствующее решение о результатах выборов в соответствии с требованиями законодательства в ходе особого конституционного судопроизводства.

СМИ будут дополнительно проинформированы о дате проведения Пленума.

| 2020-02-27T19:07:46+00:00 27 февраля 2020, 19:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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