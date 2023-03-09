Петр Павел вступил в четверг в должность чешского президента. Торжественную церемонию инаугурации, начавшуюся в 14:00 и проходящую в историческом Владиславском зале Пражского града, транслируют сетевые телеканалы страны.

Об этом передает # со ссылкой на ТАСС.

Павел принес присягу президента на томе национальной конституции перед собравшимися во Владиславском зале депутатами обеих палат парламента Чехии. «Обещаю [хранить] верность Чешской Республике, обещаю, что буду соблюдать ее конституцию и законы», — произнес новый чешский лидер.