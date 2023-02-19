Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию уделит особое внимание теме специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, вся жизнь в России «крутится вокруг темы СВО».

«И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания (в послании) уделит именно ей», — заявил Песков.

Также представитель Кремля заявил, что Запад еще не показывает какой-либо готовности к мирным инициативам по ситуации в Украине.

Послание российского президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе. По словам пресс-секретаря, помимо традиционных категорий гостей будут приглашены участники специальной военной операции. Российские телеканалы покажут послание президента РФ в 12:00 (13:00 по бакинскому) 21 февраля. Согласно программе передач, выступление российского президента будет идти в течение часа.

Песков отмечал, что во время послания Путин будет защищен от вирусов на должном уровне, так как принимаются все санитарно-эпидемиологические меры.