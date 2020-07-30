Первые слушания по делу Карлоса Гона пройдут в сентябре

Токийский окружной суд 15 сентября намерен провести первые слушания по делу бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который обвиняется в финансовых махинациях. Об этом сообщило 30 июля агентство Jiji.

Ответчиками в суде выступят Nissan как юридическое лицо и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, которого прокуратура арестовала вместе с Гоном, а затем отпустила под залог. Отмечается, что на слушаниях также может появиться бывший главный исполнительный директор Nissan Хирото Саикава. Он ушел в отставку в прошлом году из-за скандала с получением завышенных бонусов во время пребывания на своем посту.

Слушания должны были пройти в апреле. Из-за коронавируса их пришлось перенести на май, а затем на неопределенный срок.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.(ТАСС)