Накануне в Каире прошло очередное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на министерском уровне. На столь солидном мероприятии, помимо прочих, выступил и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Сразу отметим, что особой оригинальностью речь Мирзояна, которая носила кляузнический характер в отношении «кровожадного» Азербайджана, не отличалась. Хотя, все-таки армянский министр поразил новизной, но лучше бы он этого не делал.

Впрочем, все по порядку. Армения, взявшая курс на одурачивание западного «цивилизованного» мира сказками о геноцидах на любой вкус и разных мастей (благо, этого добра у «многострадальных» вагон и маленькая тележка), решила сместить акценты и в сторону Востока. Видимо, в понимании руководства соседней страны именно в этом и заключается многовекторная внешняя политика.

Итак, Мирзоян, осознавая перед какой аудиторией он выступает, решил пойти с козырей. А именно разыграть религиозную карту, естественно, обвинив при этом Азербайджан.

«Наш сосед Азербайджан постоянно манипулирует вопросами урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахской проблемой на различных международных площадках, особенно в тех организациях, где Армения не представлена, таких как Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения, пытаясь придать им религиозный оттенок и используя чувствительную идеологию исламской солидарности», — сказал он.

На самом же деле все обстоит ровно наоборот. Баку никогда не переводил конфликт в религиозную плоскость, и фактами, основанными на международном праве, доказывал, что конфликт является территориальным. Проще говоря, Армения оккупировала азербайджанские земли, и проблема продолжалась до ноября 2020 года.

В отличие от Азербайджана Армения и до 44-дневной войны, и в особенности после нее, пыталась и пытается сыграть на религиозных чувствах своих покровителей.

Напомним, как в разгар 44-дневной войны Ереван обвинил Баку в намеренном обстреле собора Святого Христа Всеспасителя (Qazançı kilsəsi) в Шуше, акцентируя внимание на религиозной составляющей. Тем самым Армения пыталась вовлечь в войну православную Россию, что, впрочем, закончилось провалом.

А вот еще один относительно свежий пример. С легкой подачи хаев во время очередной армянской провокации в сентябре 2022 года депутат Бундестага Германии Альберт Вейлер на своей странице в Facebook написал: «В очередной раз Азербайджан атакует христианскую Армению». И таких примеров немало.

А вот утверждение Мирзояна о факторе религии и исламской солидарности, который, якобы, использует Азербайджан, уж точно не выдерживает никакой критики.

И за примером далеко ходить не надо. Возьмем хотя бы братский для Армении Иран, который позиционирует себя оплотом исламского мира. До, во время и после войны так называемый исламский Иран поддержал и поддерживает не мусульманский Азербайджан, а именно христианскую Армению.

Хотя христианство не имеет никакого отношения к армянам, далеким от христианской морали ценностей. Где же тут религиозный оттенок со стороны Азербайджана? Вопрос риторический.

А далее по накатанному сценарию: «блокада» Лачынской дороги, «этническая чистка», «геноцид» и так далее.

Кстати, следуя армянской традиции, Мирзоян не забыл упомянуть и об осточертевшем «геноциде армян» в Османской империи. И подал это «блюдо» под «льстивом соусом»: «Во время трагических событий начала 20-го века тысячи армян, спасшихся после «геноцида» (кавычки #) 1915 г, совершенного Османской империей, нашли убежище в арабских странах».

Затем глава МИД Армении отметил «гений» и «талант» армян (как же без этого), которые сделали много грандиозного для приютивших их стран.

«В тот трудный период армянам была предоставлена возможность жить и созидать в принявших их арабских странах. Армянский народ никогда не забудет это отношение. И я горжусь тем, что наши соотечественники внесли большой вклад в дело прогресса и развития этих арабских стран в различных сферах», — сказал он.

То есть, армянский дипломат тонко намекнул, что не армяне спаслись от «геноцида», а арабские страны, где они нашли приют, стали стремительно прогрессировать. В чем именно заключался прогресс, Мирзоян скромно умолчал.

И вдруг в мозгу Арарата что-то замкнуло. Видимо, удары ногами по башке, которых он удостоился 10 ноября 2020 года от протестующих в Ереване, не прошли даром. Вот его и понесло.

«Хочу констатировать, что Армения, являясь колыбелью древних цивилизаций, сохранила также исламское наследие, ярким примером чего являются тысячи рукописей, хранящихся в научно-исследовательском Институте древних рукописей им. Месропа Маштоца — Матенадаране. В центре нашей столицы Еревана мы с гордостью храним и выставляем арабские рукописи, включающие такие шедевры арабской каллиграфии, как первые письмена Священного Корана, редкие книги религиозного, философского, историографического, филологического содержания», — подчеркнул он.

Наверняка, после этих слов арабских министров передернуло. Шутка ли, оказывается, первые письмена Священного Корана находятся ни где-нибудь, а в самом Ереване. Хотя, все это вполне укладывается в армянскую логику. Если сам Иисус Христос письменно ответил армянскому царю, то и первые письмена Корана должны находиться в Ереване.

Только вот одна нестыковка: древнейшая рукопись Корана хранится в Ташкенте в Медресе Муйи Муборак, и даже при всем желании к армянам не имеет никакого отношения.

Одним словом, Мирзоян в Каире сел в лужу не только в карабахском вопросе, но и по религиозной тематике. Какова страна, каков лидер, таковы и министры. И они еще борются за звание колыбели древних цивилизаций…