Война в Украине оказала глобальное влияние на многие стороны жизни и процессы в мировой экономике. Две сферы — энергетика и производство полупроводниковых элементов — вошли в период коренных изменений, настолько больших, что вполне можно говорить о переломе.

Если говорить об энергетике, то изменения в ней начались задолго до сегодняшних событий военно-политического характера. В первую очередь следует говорить о переходе на энергетику из возобновляемых источников (ВИЭ) и постепенного отказа от использования ископаемого топлива. Достаточно напомнить об очень быстром внедрении электротранспорта и расширения использования водорода. Причем не только в автомобильном, но и в железнодорожном. Многие стартапы вплотную занялись разработкой и изготовлением опытных образцов самолетов с электрической двигательной установкой.

Так или иначе, но переход ко все большему использованию ВИЭ был значительно ускорен обстоятельствами не столько экологическими, сколько политическими. Из-за войны в Украине и желания добиться от Запада, в первую очередь, Европы прекращения военно-технической, экономической и финансовой поддержки Киева Москва занялась энергетическим шантажом, в значительной мере газовым.

Латинская фраза deus quos vult perdere dementat prius — кого бог хочет погубить, того он сначала лишает разума, принадлежащая английскому филологу Джошуа Барнсу, полностью относится к российскому руководству. Сначала им привиделось, что российская армия возьмет Киев за три дня, а потом, что газовым шантажом поставят Европу на колени. Не получилось ни первое, ни второе.

Наоборот, угроза использования энергетического оружия заставила очень сильную в промышленном и финансовом отношении Европу искать эффективное оружие против мирового агрессора и шантажиста. И оно было найдено, причем не одно, а несколько. Для наших целей мы сосредоточимся на энергетике и полупроводниках.

Как отмечают эксперты в области энергетики, уголь, нефть и газ постепенно вытесняются из энергосистем из-за стремительного роста ВИЭ, а именно за счет ветровой и солнечной энергии. По итогам прошлого года расширение ветровой и солнечной энергии обеспечило 80% роста спроса на электроэнергию. А в сочетании с гидроэнергетикой и биоэнергетикой ВИЭ обеспечили 92% роста. Аналитики ожидают, что по итогам этого года на низкоуглеродные источники будет приходится 100% роста спроса на электроэнергию.

В отдельных странах на долю ВИЭ приходится значительно большая доля производимой энергии. Так, в Дании доля ветровой и солнечной энергии в структуре производства электроэнергии в прошлом году превысила 60%, в Литве и Люксембурге – превысила 46%. Совокупно вся Европа произвела 805 ТВт-ч электроэнергии за счет ветровой и солнечной энергии.

В Европе электроэнергии производится так много, что в некоторых странах цена ее стала отрицательной. Так, в Нидерландах расширение производства ветровой энергии привело именно к такому результату. Оптовая стоимость электроэнергии с доставкой на следующий день на амстердамской бирже Epex Spot в течение всего рабочего дня 19 апреля держалась в отрицательных величинах. Другими словами, энергокомпании доплачивали потребителям за включенные электроприборы и устройства.

Отрицательные цены на электроэнергию характерны не только для Нидерландов. В Бельгии в конце марта также фиксировались отрицательные цены на электроэнергию из-за сильного ветра и более высоких температур воздуха. Если в среднем на бельгийском краткосрочном рынке мегаватт-час стоил €19,47, то в период падения цены опускались до минус 12 €/ МВт-ч.

В США в марте текущего года в Калифорнии было зарегистрировано 105 часов с отрицательными ценами, что привело к рекордной отрицательной стоимости генерации в размере $24,5 млн за первый месяц весны. В начале апреля было зафиксировано уже 33 случая возникновения отрицательной цены на общую сумму около $20 млн. Продолжающийся рост солнечной генерации в Калифорнии приводит к избытку выработки по отношению к спросу.

За избытоком солнечной и ветровой генерации в Европе следует заметное снижение цен на энергию. По данным Grupo ASE, на испанском оптовом рынке стоимость электроэнергии в марте составила 89,61 €/МВт-ч, что на 32% ниже, чем в феврале, и на 68% ниже, чем в марте 2022 года. Такому падению способствовал существенный рост солнечной и ветровой генерации.

Несмотря на избыточное производство в Европе, серьезно занимаются созданием условий для увеличения мощности офшорных ветровых парков в Северном море к 2030 году до 120 ГВт (сегодня около 30 ГВт), а к 2050 году — до 300 ГВт. Как отмечает британская газета The Times, Великобритания также присоединяется к плану создания ветротурбинных островов в Северном море.

Об этом шла речь на встрече в бельгийском городе Остенде глав государств и правительств стран, имеющих выход к Северному морю. Среди приглашенных бельгийским премьером Александром де Кроо были немецкий канцлер Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Комиссии Евросоюза Урсула фон дер Ляйен. Участники встречи прибыли со своими министрами, ответственными за энергетику.

Ветровая энергетика способна существенно содействовать повышению уровня электроснабжения Европы. Наряду со строительством ветровых парков на основе производимой ими зеленой электроэнергии будет налажено производство водорода. Таким образом, к 2050 году вся Европа могла бы стать климатически нейтральным континентом. Журнал Der Spiegel приводит точку зрения фон дер Ляйен о том, что сумма инвестиций для реализации запланированных проектов составит €800 млрд.

Все сказанное говорит о том, что Европа достаточно эффективно отразила российский энергетический шантаж и отошла от угрозы кризиса.

Старый Свет серьезно озабочен своим отставанием в производстве полупроводников микросхем — чипов. В ближайшие недели Европарламентом будет принят так называемый законопроект о европейских чипах (European Chips Act).

По плану предполагается увеличение доли ЕС на рынке полупроводников к 2030 году с нынешних 10 до 20%. Рост производства составит четыре раза. Согласно законопроекту, это планируется сделать за счет масштабных инвестиций.

В производство чипов предполагается привлечь частные и государственные (как по линии ЕС, так и из национальных бюджетов) инвестиции в €43 млрд ($47 млрд).

В США также приняли закон о привлечении $52 млрд государственных средств на развитие производства полупроводников.

В свою очередь Южная Корея и Япония также развивают производство чипов. В Сеуле планируют вложить $422 млрд в ближайшие 20 лет в полупроводниковую промышленность.

Проблема в том, что нужен не только количественній рост производства чипов, но и качественный на основе новейших технологий. Китай также производит их, но они уже сейчас отстают от тайваньских и американских. К тому же практически мополистом на рынке оборудования для такого изготовления является одна нидерландская фирма. В условиях все новых ограничений, сродни санкциям США на передачу технологий в данной сфере Китаю, Пекин рискует серьезно отстать от требований мирового рынка и в военно-технической сфере.

Описанные и другие серьезные изменения в энергетике и в производстве полупроводников будут иметь, а в чем-то уже имеют, важные политические и социальные последствия.

Уже очевидно, что Москва своим энергетическим шантажом выстрелила себе в ногу. Поставки газа в Европу уменьшились в два раза и имеют все признаки дальнейшего уменьшения. If there is a gap, something will fill it — если существует зазор, что-то его заполнит. Другими словами, свято место пусто не бывает. Европа не испытывает никакого дефицита в энергоресурсах, наоборот, будет происходить интенсивное вытеснение дешевой электроэнергией угля, нефти и газа. Причем с первым уже все ясно, так как от его импорта практически отказались, а вот с нефтью и газом ситуация замены откладывается, в том числе по техническим и технологическим причинам в среднесрочную перспективу.

По всем признакам производство водорода из ВИЭ должно усилить тренд замены углеводородов после решения ряда инженерных проблем. Во всяком случае, надежды России предложить поставки водорода, произведенного из газа, уже отклонены. Внешне по экологическим причинам, но на самом деле по политическим. Нарываться на возможный новый шантаж любителей столь острых ощущений среди политиков в Европе, судя по всему, не осталось.

Дело не только в снижении уровня поставок угля, нефти и газа из России. Даже если в данный момент это не происходит в физических объемах, но падают доходы от их продаж. Санкции и противостояние с Западом приводит к постепенной деградации соответствующих отраслей. Учтем, что условия добычи в России гораздо более тяжелые и сложные, чем, например, в Иране. Отсюда пока не слишком заметные социальные последствия, когда в самой ближайшей перспективе станет вопрос о существенном снижении добычи нефти и газа. Это лишит работы сотни тысяч нефтяников и газовиков, но также сервисных производств и ряда отраслей машиностроения.

И кто об этом думал, когда затевал украинскую авантюру, что все так обернется. Как говорил Фридрих Ницше, разума лишает не сомнение, а уверенность.