Передан в пользование портал yashat.gov.az

Передан в пользование портал yashat.gov.az Фонда «YAŞAT», созданного по указу президента Азербайджанской Республики для обеспечения поддержки лиц, получивших ранения и семей лиц, ставших шехидами при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, об этом сказал на пресс-конференции председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

На пресс-конференции также были обнародованы средства, собранные в Фонде «YAŞAT». «Любой гражданин посредством сайта Фонда «YAŞAT» сможет контролировать доходы и расходы этого фонда», — заявил Ульви Мехтиев.

По его словам, на сегодняшний день в фонде собрано 24 804 936. 86 манатов. Из этой суммы 15 036 831. 70 манатов перечислено в фонд физическими лицами, 9 768 105. 16 манатов – юридическими лицами. Израсходовано 863 278.49 манатов.