Пентагон: «Членство Турции в программе F-35 приостановлено»

Производство в Турции деталей к истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 будет и дальше сворачиваться в течение 2021 и 2022 годов. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл, передает ТАСС.

«Нет никаких изменений в политике США относительно статуса Турции в программе F-35. Членство Турции в программе F-35 приостановлено», — сказал он.

Отмечается, что производство большинства комплектующих было перенесено в другие страны в 2020 году, и оно будет и дальше сокращаться в 2021 и 2022 годах.