Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле не реагирует на проводимую над ним химиотерапию. 82-летнему спортсмену начали оказывать паллиативную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Folha de Sаo Paulo.

В сентябре 2021 года ему была сделана операция в связи с раком кишечника, и с тех пор он проходил курс химиотерапии. Несмотря на это, в начале текущего года у него были обнаружены новые раковые опухоли.

Три дня назад Пеле внепланово госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Как сообщает ESPN Brazil, у него диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

По информации источника, паллиативная помощь, которую получает Пеле, направлена на облегчение боли, от которой он страдает, и показана всем пациентам с прогрессирующим и опасным для жизни недугом или состоянием.

Напомним, что Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Он завоевывал золотые медали в 1958, 1962 и 1970 годах.