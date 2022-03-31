Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предстоящей в Брюсселе встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым надеется обсудить и согласовать все вопросы, связанные с началом мирного переговорного процесса.

Как отметил Пашинян в четверг на заседании правительства, армянская сторона придерживается предложений по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном, а также в Нагорном Карабахе, «где должны быть прекращены всяческие провокации, как вооруженные, так и психологические», цитируют Пашиняна армянские СМИ.

В частности, Пашинян заявил, что Армения принимает предложения Баку из 5 пунктов по мирному соглашению, но считает необходимым включить туда вопросы о гарантиях безопасности армянам Карабаха.

Напомним, что предложения Баку включают: 1) взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ; 2) взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий и не предъявление иx в будущем; 3) стороны обязуются воздерживаться от угрозы безопасности и применения силы против независимости и территориальной целостности; 4) проведения делимитации и демаркации госграницы, установление дипломатических отношений; 5) открытие транспортных и коммуникаций и сотрудничество в других областях.

На фоне заявлений Еревана о принятии этих предложений сепаратисты Карабаха заявляют о невозможности быть в составе Азербайджана и принимают «законы» об «оккупации Азербайджаном территории Карабаха».

Кроме того, карабахские армяне отказываются разоружаться и заявляют, что борьба за независимость Карабаха является приоритетом.

Наконец, власти Армении отказываются освобождать 7 сел Азербайджана, оккупированных в начале 90-х годов в Газахском районе.

Все это говорит о том, что армянская сторона не готова к мирному решению конфликта.

Напомним, 6 апреля в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча с участием президента Евросовета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении на сайте Евросовета о предстоящих встречах Мишеля. (Turan)