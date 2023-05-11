Республика Армения увеличивает число военных провокаций против Азербайджана в приграничных регионах.

Об этом говорится в информации, распространенной МИД Азербайджана.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджанской Республики, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии, намеренно совершив провокацию, в результате которой военнослужащий Азербайджанской Армии был тяжело ранен.

Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, с утра 11 мая вооруженные силы Армении еще больше обострили ситуацию, обстреляв позиции Азербайджанской Армии из минометов, в результате провокаций погиб один военнослужащий Азербайджанской Армии.

Тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходят на фоне интенсификации переговоров по мирному соглашению, а также ожидаемых переговоров между лидерами, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном процессе. Подобные действия Армении, наносящие ущерб переговорному процессу, должны быть отвергнуты и решительно осуждены международным сообществом.

Вооруженные Силы Азербайджанской Республики принимают все необходимые меры в целях предотвращения провокаций Армении.

Вся ответственность за преднамеренное обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.