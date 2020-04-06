Пашинян захотел покупать газ за рубли

Правительство Армении обратилось с просьбой к руководству России продавать российский газ за российские рубли, а не доллары США, учитывая высокий уровень оборота американской валюты в экономическом пространстве ЕАЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Сегодня я провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого мы обсудили вопрос цены на газ <…> мы платим за российский газ долларами США. Думаем, что было бы правильно оплачивать российскими рублями», — сказал президент в ходе прямого эфира на своей странице в Faceebok.

Пашинян также заявил, что рассчитывает на взаимопонимание с российским руководством по вопросу цены на энергоносители, принимая во внимание «кризисную ситуацию и в экономическом, и в гуманитарном плане».

Ранее правительство Армении сообщало, что вице-премьер страны Мгер Григорян отправил письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии COVID-19.

| 2020-04-06T22:35:16+00:00 7 апреля 2020, 00:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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