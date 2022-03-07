Нельзя сказать, что бывший президент Армен Саркисян был проблемой номер один для пашиняновской власти и бархатной революции. Несмотря на то, что его до последних дней считали «ставленником» Сержа Саргсяна, он еще в первые дни революции сумел показать, что является независимым человеком.

Но это вовсе не помогло. Начиная с первых дней революции ходили слухи о том, что Саркисяна заменит бывший президент Левон Тер-Петросян. Даже после того, как последний заявил, что в семидесятилетнем возрасте обычно политические планы не строят, все равно, слухи не прекращались…

Теперь все это осталось позади. На прошлой неделе был избран пятый президент Армении.

Им стал представитель правящей политической коалиции Ваагн Хачатурян. Многие думают, что теперь Пашинян может быть спокоен, т.к. и на президентском олимпе сидит его человек, хотя Хачатурян предпочитает держаться на расстоянии от действующего премьера.

Поэтому, если не считать бывших президентов Кочаряна и Саргсяна, можно сказать, что Пашинян преодолел все препятствия на своем пути. Ради справедливости надо отметить, что все это он сделал исключительно демократическим способом, с помощью выборов. Даже избрание нового президента прошло в два тура, хотя Хачатурян был единственным кандидатом на этот пост.

Но, читателя, наверное, интересует другой момент, т.е. политика Армении на фоне украинских событий. Сразу заметим, что Пашинян — довольно хитрый человек. В душе он против России – да, не зря его и его соратников в России называют соросятами. Особенно, после Второй Карабахской Войны его с Россией мало что связывает. Но Пашинян боится, опасается наказания Кремля. По этой причине, ведет себя, как пророссийский политик.

И к украинским событиям Армения официально относится с призмы России. Но об этом и о другом они громко не говорят. Удивительно, что на днях армяне только один раз нарушили обет молчания. Это было накануне украинско-российской войны. Ереван отреагировал на слова белорусского президента о том, что скоро восстановится Союз, и Армения будет там, потому что последняя никому больше не нужна!

Таким образом, даже украинско-российская война поляризовала геополитическую плоскость Южного Кавказа. Азербайджан и Грузия фактически поддерживают Украину, Армения же молчит. Но молчание не всегда есть признак согласия. Так происходит и на этот раз – Ереван молчит по той причине, что просто-напросто боится гнева Кремля.

Но это не единственная причина. Армения считает для себя угрозой возможное сближение Азербайджана и России. На днях подписание «Договора о союзничестве» между Баку и Москвой стало холодным душем для Еревана.

В предыдущих статьях мы попытались анализировать возможные последствия украинско-российской войны. Армения уже является членом Евразийского Союза и ОДКБ, поэтому победа России в этой войне всего лишь усилит связующие узы Армении с Россией.

Противоположная ситуация будет в случае поражения России. Но Армению с Россией связывает еще нагорно-карабахская проблема.

В Ереване могли бы сделать кое-какие выводы не только из карабахской войны, но и из российско-украинского военного столкновения. У Азербайджана есть такие союзники, как Турция и Пакистан. В случае поражения России в Украине, эти векторы заметно усилятся на Южном Кавказе. Особенно, не стоит забывать про братскую Анкару – мы имеем договор с Турцией (Шушинская декларация!), который выступает гарантом нашей независимости и суверенитета.

Поэтому подытожив все это можно сказать одно: в Ереване на самом деле, не очень-то хотят усиления России, но еще не готовы к альтернативной ситуации.

Армении нечего предложить России, так как уже заметили, она является членом Евразийского Союза и ОДКБ.

Понятно, что и Никол Пашинян вовсе не «человек или кадр Москвы», но несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени, армянский премьер еще не нашел себе адекватного ярлыка (пророссийский или прозападный).