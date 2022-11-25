Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил эффективность партнерства Армении с Евросоюзом (ЕС) и подчеркнул важность поддержки ЕС реформ в стране. Об этом он сказал в пятницу в ходе встречи с управляющим директором Европейской службы внешних связей ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Микаэлем Зибертом, сообщает пресс-служба правительства.

«Высоко оценив эффективность партнерства Армении — ЕС, премьер-министр подчеркнул важность поддержки ЕС в процессе осуществления реформ в стране и отметил, что правительство Армении будет продолжать демократические реформы. Премьер выразил удовлетворение в связи с проведением 6 октября в Праге саммита Европейского политического сообщества и в этом контексте упомянул состоявшуюся на полях саммита четырехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, Армении, Франции и председателя ЕС», — говорится в сообщении.

В ходе встречи также обсуждались вопросы партнерства Армения — ЕС, региональной безопасности, программы Восточного партнерства. Состоялся обмен мнениями о деятельности миссии наблюдателей ЕС в Армении. (ТАСС)

