Пашинян собрал Совбез из-за ситуации в Карабахе

В Армении проходит заседание Совбеза, на котором обсуждаются дальнейшие действия ВС страны на фоне обострения ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заседание инициировал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Кроме того, в обсуждении участвовали президент Армении Армен Саркисян, глава министерства территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян, а также руководитель администрации Пашиняна Эдуард Агаджанян и парламентарий Арарат Мирзоян.

В ходе заседания обсуждалась текущая ситуация в регионе и дальнейшие действия армянской армии на линии соприкосновения в Карабахе.