Пашинян продолжает рассказывать сказки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии «полноценных доказательств» вербовки и доставки Турцией в Азербайджан «тысяч сирийских наемников».

Глава армянского правительства выложил на своей странице «видео допроса» якобы сирийца Мухаммада Аль Шхаира, которого, если верить правоохранительным органам Армении, пленили подразделения т.н. армии обороны Карабаха.

По его словам, это «международная преступная сесть, раскрытие которой не может остаться без последствий». «В ближайшее время будут новые свидетельства», — отметил Пашинян.

И как по заказу сегодня пресс-секретарь минобороны Армении, небезызвестная Шушан Степанян заявила, что карабахские военные взяли в плен «еще одного террориста», пообещав позднее предоставить подробности.

Вчера помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал заявление по поводу опубликованного Минобороны Армении видео с пленным, который назвался наемником, прошедшим подготовку в Турции и воюющем на стороне Азербайджана.

«30 октября ряд армянских информационных ресурсов, ссылаясь на официальные структуры Армении, распространили видеозапись сирийского «наемника», якобы привлеченного к боевым действиям в рядах Азербайджанской армии, но задержанного армянскими военнослужащими. В течение месяца армянская сторона пытается доказать, что наемники воюют на азербайджанской стороне, с помощью фальшивых видеороликов и информации, устроенных в столь дешевой и непрофессиональной форме.

Гаджиев считает, что представленное минутное видео на самом деле является склейкой кадров. В результате лингвистической экспертизы голоса допрашиваемого было установлено, что человек, представленный на видео, является, предположительно, курдом из Сирии, говорящем со специфическим акцентом арабского языка.

«На 47-й секунде видео человек тихо говорит по-курдски, а затем по-арабски», — отметил Гаджиев, предположив, что данное лицо может быть членом PПK.

«Это факт, что в составе армянских вооруженных силах есть члены PПK, переброшенные из Сирии и Ирака. Этот человек затрудняется озвучивать текст, который был вызубрен или представлен через суфлера», — заявил Гаджиев.