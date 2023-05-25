Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что представитель МИД России не должен комментировать его слова, а может только принимать их к сведению. Так он отреагировал на высказывания представителя МИД России Марии Захаровой, которая прокомментировала высказывания главы правительства Армении о членстве этой страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Захарова на брифинге в среду прокомментировала последнее заявление Пашиняна по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ в случае, если эта организация, где важную роль играет Россия, покажет свою неэффективность.

«Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то, мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами», — сказала Захарова.

Пашинян, по сообщению агентства «Арменпресс», отвечал в парламенте на вопросы депутатов, один из которых касался заявления представителя МИД России. Премьер-министр ответил, что не знает, кто из представителей российского МИД сделал такое заявление, отметив: «Моими собеседниками в РФ являются президент и председатель правительства Российской Федерации. Даже представитель МИД такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю».

Пашинян ранее неоднократно критиковал ОДКБ, в частности, утверждая, что организация не заняла достаточно чёткую позицию в конфликте Армении с Азербайджаном. При этом прямо о том, что Ереван намерен выйти из организации, он не говорил.

В России, в свою очередь, ряд провластных комментаторов критикует Пашиняна, обвиняя его в прозападной позиции. Официально такие обвинения не звучат.

Вечером в среду Пашинян отправился в Москву, где он примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета. Запланирована и трёхсторонняя встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. (svoboda.org)