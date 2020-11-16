Пашинян призвал военных из Карабаха решить вопрос со «скулящими» протестующими

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и решить вопрос «со скулящими под стенами». Об этом 15 ноября он написал в Facebook, передает «Известия«.

«Просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой. Поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами», — заявил Пашинян.

Подписчики политика раскритиковали, отметив, что протестующие — тоже часть армянского народа.

| 2020-11-16T03:23:44+04:00 16 ноября 2020, 06:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss