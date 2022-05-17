«Россия продолжает системную работу на всех уровнях по реализации трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Лидеры находятся в постоянном контакте. Не исключаем при возникновении необходимости организацию очной встречи. Ранее 12 мая в Душанбе Сергей Лавров обсудил весь комплекс вопросов нормализации отношений между Баку и Ереваном в ходе переговоров с коллегами из Азербайджана и Армении». Об этом в интервью агентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он отметил, что учрежденная в декабре 2021 года консультативная региональная платформа «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран и Турция) – востребованный и перспективный механизм.

«В наших планах активно его использовать для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей», — сказал Руденко.

По словам замминистра, логика такого сотрудничества предполагает коллективное рассмотрение вопросов, которые представляют общий интерес, не обостряют политические противоречия и способствуют повышению взаимного доверия.

«Мы говорим прежде всего о поиске ответов на региональные вызовы и решении возникающих проблем самими регионалами. Вовлечение в этот процесс всех стран региона создает благоприятные условия для налаживания диалога, например, между Ереваном и Баку, Ереваном и Анкарой через реализацию взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры. Дополнительные возможности для сотрудничества между странами Южного Кавказа и их соседями связаны с раскрытием транзитного потенциала региона, взаимодействием в борьбе с новыми вызовами и угрозами», — отметил замглавы МИД РФ.

Руденко также подчеркнул, что на данном этапе ведется подготовка ко второму заседанию формата.

«Рассчитываем провести его до конца первого полугодия. Что касается разблокирования транспортных и экономических связей, то этим занимается профильная трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На этом направлении проделана большая работа. Ведем дело к скорейшему принятию конкретного решения, которое позволит приступить к реализации конкретных проектов в регионе», — сказал он.