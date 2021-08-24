«Правительство видит в работе этой комиссии серьезную возможность прорвать продолжающуюся блокаду Армении», – сказал премьер.

Глава правительства признал, что это – непростой процесс, и он обостряется заявлениями азербайджанской стороны о каких-то «коридорах». Между тем, как подчеркнул Пашинян, ни в заявлении от 10 ноября 2020 года, ни в заявлении от 11 января 2021 года, и речи нет о создании коридора через территорию Армении.

Речь идет о другом: как Ереван получит возможность транспортного сообщения с Россией и Ираном через территорию Азербайджана, так и Баку – с Нахчываном через Армению.

Пашинян во время выступления, также назвал число погибших в Карабахе армянских военнослужащих. В результате военных действий в Карабахе осенью 2020 года погибли 3773 армянских военнослужащих, 243 пропали без вести, заявил он.