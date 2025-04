Все ведущие мировые СМИ сошлись в единой оценке неожиданного решения президента РФ Владимира Путина объявить «пасхальное перемирие». По их совпавшему мнению, оно вероятно, связано с угрозами Белого дома выйти из переговорного процесса в «ближайшие дни», если Москва не согласится на предложения США о прекращении огня.

Так считают аналитики The Telegraph, The Wall Street Journal, Sky News, The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times, Bloomberg, Reuters, Der Spiegel, CNN и многих других изданий.

Так,

— The Telegraph пишет, что Путин испугался, что перегнул палку;

— Sky News: Пасхальное перемирие похоже на дипломатический танец — Путин пытается выставить себя в роли миротворца;

— The Wall Street Journal: Краткое предложение о прекращении огня — это легкая дипломатическая победа Путина, попытка остановить американскую сторону от разрыва отношений и способ позиционировать себя как лидера, который больше всех хочет мира;

— The New York Times: Цель «пасхального перемирия» показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва все еще открыта для мирных переговоров;

— Der Spiegel: До сих пор Путин не проявлял серьезного интереса к мирным переговорам с Украиной. Теперь президент России Владимир Путин якобы хочет воздержаться от новых атак до пасхального понедельника;

— ВВС: «Это театр для одного зрителя — Дональда Трампа».;

— CNN: Проведение пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, может привести к тому, что лидер США Дональд Трамп займет более пророссийскую позицию по вопросам урегулирования конфликта в Украине.

Следует согласиться с комментариями – Путин, конечно же, хочет сохранить участие США в мирных переговорах. Потому что только Дональд Трамп может дать ему хотя бы часть того, чего он добивался с самого начала военного конфликта с Украиной, длящегося уже 15 лет, и более чем трех лет его горячей фазы, ценою больших потерь и урона репутации России.

Однако ни одно издание не обратило внимание на последнюю фразу Путина в разговоре с главой Генштаба Валерием Герасимовым, когда он объявлял о «пасхальном перемирии».

Путин все же испортил свою «миротворческую» инициативу «ложкой дегтя», не преминув упомянуть о «коренных» причинах конфликта.

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима соблюдать договоренности и участвовать в мирных переговорах, направленных на устранение первопричин украинского конфликта».

Лишь The Wall Street Journal прошелся по этой фразе, и то дал неверную интерпретацию –«Решение Путина может сигнализировать о возможном отходе от его требования решать то, что он называет «коренными причинами» войны, прежде чем сделать паузу в боевых действиях».

Возможно, из-за ошибок в переводе.

На самом же деле, Путин достаточно четко сказал, что мирные переговоры направлены «на устранение первопричин украинского конфликта».

А это означает, что вопреки ожиданиям и комментариям переговорщиков, Путин продолжит упорствовать и настаивать на своих первоначальных требованиях к Украине – денацификации, демилитаризации, восстановлении российского культурного влияния, признании пяти украинских регионов российскими, то есть на всем пакете первоначальных требований, главное из которых – членство в НАТО, кстати, исключено Трампом еще до начала переговоров.

А «пасхальное перемирие» всего лишь уловка и попытка удержать Трампа на «коротком поводке».