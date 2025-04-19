Президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие.

Президент поздравил военных с наступающей Пасхой.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — сказал глава государства.

Он приказал остановить на это время все боевые действия и отметил, что РФ исходит из того, что Украина поступит так же. Российский лидер добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению перемирия, отражению возможных атак противника и провокациям.