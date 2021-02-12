Парламент Турции осудил сенаторов США за антитурецкое письмо Байдену

Межпарламентская группа дружбы Турция-США распространила заявление в ответ на антитурецкое обращение 54 американских сенаторов в адрес президента США Джо Байдена, сообщает Агентство Анадолу.

Безосновательные и безответственные обвинения в адрес Турции, содержащиеся в письме сенаторов, противоречат стратегическому партнерству Анкары и Вашингтона и духу союзничества в рамках НАТО, подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что дружественные и союзнические отношения Турции и США основаны на общности политических ценностей. «Очень важно, чтобы каналы диалога оставались открытыми, а принципы взаимного уважения и учета интересов двух стран, продолжали формировать базу для шагов по устранению вызовов, с которыми сталкиваются наши страны», — говорится далее в заявлении.

«Те, кто называя «террористами» американцев, ворвавшихся в Конгресс США, при этом игнорирует действия членов террористической организации Фетуллаха Гюлена, выдавая за «правозащитников» тех, кто бомбил 15 июля 2016 года турецкий парламент и убивал мирных граждан Турции, противоречат сами себе. Налицо двуличие авторов заявления», — отмечается в документе.

Привлекается внимание к распространенному среди жителей Турции мнению о том, что за кровавыми событиям 2016 года стоят Соединенные Штаты.

«На данном фоне американские сенаторы становятся рупором пропаганды террористов Гюлена, что наносит удар по искренности утверждений американской стороны об отсутствии связи Вашингтона с событиями попытки переворота в Турции», — говорится в далее в заявлении.